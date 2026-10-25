Drita ia shkakton humbjen e parë Prishtinës, Feronikeli 74 e mposht 3:0 Dukagjinin
Dy fitore me nga tre gola në xhiron e 11-të të Superligës së Kosovës. Drita triumfoi në derbin ndaj Prishtinës, ndërsa Feronikeli 74 ishte bindës kundër Dukagjinit.
Drita e ka fituar derbin e madh të xhiros së 11-të të Superligës së Kosovës, duke e mposhtur Prishtinën me rezultat të pastër 3:0 në Hajvali.
Kampionia në fuqi ishte skuadra më efikase dhe i dha fund serisë së Prishtinës pa humbje në këtë edicion.
Blerim Krasniqi e zhbllokoi rezultatin në minutën e 37-të, duke i dhënë epërsinë skuadrës gjilanase para pushimit.
Në pjesën e dytë, Drita e goditi sërish Prishtinën përmes kundërsulmit. Liridon Balaj realizoi në minutën e 62-të për 2:0, ndërsa Kemehlo Nguena e vulosi fitoren me golin e tretë në minutën e 84-t.
Drita shkon në kuotën e 20 pikëve dhe ngjitet në vendin e tretë. Prishtina mbetet e dyta me 23 pikë, ndërsa Malisheva kryeson tabelën me 26 pikë.
Prapashtica udhëheq Feronikelin 74 drejt fitores
Feronikeli 74 ka shfrytëzuar përparësinë e fushës për ta mposhtur Dukagjinin me rezultat 3:0 në stadiumin “Rexhep Rexhepi” në Drenas.
Albin Prapashtica ishte protagonist i fitores së vendasve. Ai shënoi golin e parë në minutën e 30-të, ndërsa pas pushimit skuadra e Drenasit e mbylli shpejt çështjen e fituesit.
Noah Yannick realizoi për 2:0 në minutën e 47-të, kurse Prapashtica shënoi sërish pak më vonë, duke e çuar rezultatin në 3:0.
Për Feronikelin 74 kjo ishte fitorja e tretë e sezonit. Me 11 pikë, skuadra renditet e teta në tabelë.
Dukagjini, ndërkohë, pësoi humbjen e dytë në kampionat dhe mbetet me 17 pikë në pozitën e pestë.
Të dyja ndeshjet e së dielës përfunduan me të njëjtin rezultat, por fitoret e Dritës dhe Feronikelit 74 patën peshë të ndryshme në garën për pozitat në tabelë.