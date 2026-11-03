Këshilli i RTCG-së i propozon Kuvendit shkarkimin e Janko Ljumoviqit pas vendimit të ASK-së
Këshilli i transmetuesit publik votoi me shumicë pro shkarkimit të anëtarit Janko Ljumoviq, pasi Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit konstatoi shkelje lidhur me angazhimin e tij të mëparshëm në një trupë pune të DPS-së; vendimi përfundimtar i takon Kuvendit.
Këshilli i Radio-Televizionit të Malit të Zi (RTCG) i propozoi sot me shumicë votash Kuvendit të Malit të Zi shkarkimin e Janko Ljumoviqit nga funksioni i anëtarit të Këshillit, siç njofton RTCG-ja. Propozimi pason vendimin e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit (ASK), e cila konstatoi se ai kishte shkelur dispozitat ligjore lidhur me angazhimin e tij të mëparshëm në Partinë Demokratike të Socialistëve (DPS).
Sipas ASK-së, Ljumoviqi, përpara zgjedhjes anëtar i Këshillit të RTCG-së, kishte qenë i angazhuar në Komisionin për Afirmimin e Identitetit Shtetëror, trupë e përhershme pune e DPS-së, dhe ky angazhim përbënte pengesë për emërimin e tij në periudhën e përcaktuar.
Gjatë debatit, sipas raportimit të RTCG-së, anëtari Nebojsha Asanoviq tha se vendimi i ASK-së është përfundimtar dhe i ekzekutueshëm dhe se Këshilli mund të veprojë mbi të, ndërsa kryesuesi Vladimir Drekalloviq theksoi se një procedurë e tillë nis për herë të parë në Këshillin e RTCG-së. Përfaqësuesi i shërbimit profesional, Ballsha Miliq, sqaroi se procedurën e nis Këshilli, i cili arsyetimin ia dërgon Kuvendit, ndërsa vendimin përfundimtar e merr Kuvendi.
Anëtari Radenko Lacmanoviq tha se qëndrimi i tij ka të bëjë me procedurën e jo me meritën e çështjes dhe se Kuvendi duhet të vendosë vetë nëse do ta presë vendimin e gjykatës. Anëtarja Marijana Çamoviq Veliçkoviq e kundërshtoi mënyrën e zhvillimit të procedurës, duke e quajtur të dyshimtë e të paligjshme dhe duke kujtuar vendime të mëparshme të ASK-së për drejtorin e përgjithshëm Boris Raoniq, ndërsa anëtari Amar Shkrijelj tha se vendimet në fund i takojnë Kuvendit dhe gjykatës.
Ljumoviqi e ka kundërshtuar vlerësimin, duke thënë se nuk ka qenë kurrë anëtar apo funksionar partie dhe se angazhimi i tij në Komision ka qenë vetëm profesional; ai ka paraqitur padi në Gjykatën Administrative dhe vendimi pritet. Në seancën e sotme nuk pati propozim për kryetar të Këshillit dhe u shty pika për aktin e sistematizimit.
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