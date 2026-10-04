Dronët e SBU-së godasin avionët rusë Su-35 dhe Su-34 në aerodromin Khanskaya në Adygea
Operacioni i natës së 4 tetorit, i kryer nga njësia speciale Alpha, goditi dy avionë luftarakë dhe një depo municioni rreth 500 kilometra larg territorit ukrainas.
Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës (SBU) njoftoi më 4 tetor se dronët ukrainas goditën dy avionë luftarakë rusë dhe një depo municioni në aerodromin ushtarak Khanskaya, në Republikën e Adygeas në Rusi, siç njofton The Kyiv Independent.
Operacionin e kreu njësia speciale Alpha e SBU-së: u goditën një avion luftarak shumërolësh Su-35 dhe një bombardues Su-34, sipas mediës ukrainase.
Aerodromi ndodhet rreth 500 kilometra (310 milje) larg territorit ukrainas. Sipas SBU-së, të dy avionët janë bartës të bombave të drejtuara, të cilat Rusia i përdor masivisht përgjatë vijës së frontit dhe kundër qyteteve ukrainase.
SBU vlerëson vlerën e eksportit të një Su-35 në rreth 100 milionë dollarë dhe të një Su-34 në rreth 50 milionë dollarë. Shkalla e saktë e dëmit nuk mund të verifikohej në mënyrë të pavarur.
Sulmi ndodhi gjatë natës së 4 tetorit dhe pala ruse nuk e ka konfirmuar dëmin. Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi (pretendim i paverifikuar) se mbrojtja ajrore rrëzoi 559 dronë ukrainas mes orës 20:00 të 3 tetorit dhe 08:00 të 4 tetorit, me dronë të zbuluar edhe mbi Adygea.
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