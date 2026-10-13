Durban FilmMart mbyll edicionin e 17-të: 39 çmime për projektet afrikane, kryeson seriali «Acts of Man»
Tregu më i rëndësishëm i filmit në Afrikë u mbyll të hënën në mbrëmje në Durban me ndarjen e 39 çmimeve me vlerë mbi 2 milionë randë, në një edicion që mblodhi 1.131 profesionistë nga 56 vende.
Edicioni i 17-të i Durban FilmMart, tregu kryesor i industrisë së filmit në Afrikë, u mbyll të hënën në mbrëmje, më 12 tetor, në Durban të Afrikës së Jugut, me ceremoninë e ndarjes së çmimeve, sipas njoftimit të Durban FilmMart Institute. Eventi, që u mbajt nga 9 deri më 12 tetor me temën «Shifting Worlds: Turning Towards Ourselves», mblodhi 1.131 profesionistë dhe kineastë nga 56 vende të botës.
Gjatë ceremonisë u ndanë 39 çmime nga 30 partnerë, me një vlerë totale mbi 2 milionë randë — mbi 120 mijë dollarë. Çmimi më i madh në para, Known Inner Circle Award prej 10.000 dollarësh, i shkoi serialit kriminal me elemente mbinatyrore «Acts of Man» të krijuesve Sheetal Magan dhe Sean Drummond, siç raporton Variety. Seriali ndjek dy detektivë të qytetit që thirren të hetojnë një vrasje brutale rituale në një qytezë të largët malore, ku komuniteti konservator është i bindur se pas saj qëndron djalli.
Po me shumë çmime u larguan edhe dy dokumentarë afrikano-jugorë. «Africa AI» i Amilcar Patel dhe Chris Kets, që shqyrton kostot e fshehura të inteligjencës artificiale për kontinentin afrikan — nga shfrytëzimi i burimeve natyrore te të drejtat e punës dhe privatësia — mori Red Sea Film Fund Award prej 5.000 dollarësh dhe DOK Leipzig Award. Vëmendje të veçantë mori edhe «We Had the Moon!» i Pamella Edouard, një eksplorim personal i pasojave të racizmit, kolonializmit dhe skllavërisë në Mauritiusin e saj të lindjes.
Ndër fituesit e tjerë të çmimeve në para spikatën projekti palestinez «On the Sea Road» i regjisores Fitnat Waked, që mori çmimin e bashkëprodhimit të Al Jazeera-s prej 10.000 dollarësh, çmimin e TRT-së dhe çmimin për prezantimin më të mirë nga një kineaste, si dhe dokumentari algjerian «The Thread and the Wall» i Mouni Bouallam, fitues i JustFilms Documentary Award prej 10.000 dollarësh, i fondacionit Ford.
Drejtoresha e Institutit të Durban FilmMart, Magdalene Reddy, vlerësoi cilësinë e jashtëzakonshme të projekteve të këtij viti dhe bujarinë e partnerëve që i mbështetën ato, duke theksuar se çdo çmim — grant në para, vend në një laborator apo mentorim — i hap një derë të re kineastëve. Edicioni i këtij viti e konfirmoi Durban FilmMart si platformën kyçe ku projektet afrikane gjejnë financim, bashkëprodhues dhe rrugën drejt festivaleve botërore.
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