Dy trena përplasen kokë më kokë, disa të plagosur në Danimarkë
Disa persona dyshohet se janë plagosur pasi dy trena u përplasën ballë për ballë në Danimarkë, sipas shërbimeve lokale të emergjencës. Incidenti ndodhi
Incidenti ndodhi pranë qytetit Hillerod, në veri të Kopenhagenit, ku dy trena lokalë u përplasën në rrethana ende të paqarta.
Një zëdhënës i Departamentit të Zjarrfikësve tha se ka pasur pasagjerë të lënduar, por nuk dha detaje për numrin apo gjendjen e tyre. Sipas tij, të gjithë pasagjerët janë nxjerrë nga trenat dhe nuk ka persona të bllokuar.
Ndërkohë, sipas gazetës daneze Ekstrabladet, informacionet paraprake flasin për 5 deri në 10 të plagosur nga aksidenti.
Forca të shumta policie dhe ekipe shpëtimi kanë shkuar në vendngjarje, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e përplasjes.
Policia njoftoi se aksidenti ka ndodhur në linjën hekurudhore midis Hillerod dhe Kagerup, në zonën e Isterodvejen.
“Dy trena janë përplasur ndërsa në vendin e aksidentit kanë mbërritur forca të shumta policie dhe shpëtimi. Pjesa e rrugës midis Isterodvejen dhe Kagerup është mbyllur dhe pritet të mbetet e mbyllur për një periudhë të zgjatur kohore. Shoferëve u kërkohet të zbatojnë rregullat e trafikut. Nuk mund të japim informacione të mëtejshme në këtë kohë, por do të vazhdojmë t’ju informojmë ndërsa situata zhvillohet,” thuhet në deklaratën e policisë.
Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup. Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/E0iRe2jL9W
