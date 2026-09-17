Dylan Larkin: Kërkesa për shkëmbim nga Red Wings “nuk ishte e lehtë”
Dylan Larkin tha të enjten se nuk pendohet për kërkesën që i bëri Detroit Red Wings për shkëmbim, por shtroi paqartësi mbi gjendjen e saj dhe të ardhmen e tij në klub. Ai foli publikisht për herë të parë ndërsa mungonte në ditën e parë të stërvitjes për shkak të një dëmtimi në pjesën e sipërme të trupit, dhe nuk mbetet më në rolin e kapitenit.
Sipas nhl, Larkin u rrit në zonën e Detroitit dhe ka kaluar të gjithë 11 sezonet e tij në NHL me Red Wings; në karrierën e tij deri tani ka 643 pikë (276 gola, 367 asistime) në 808 ndeshje, duke zënë vendin e 10-të në renditjen historike të klubit. Ai nuk ka luajtur në fazën e playoff që nga sezoni i tij i parë, ndërsa skuadra nuk është kualifikuar për kampionatin për dhjetë sezonet e fundit — periudha më e gjatë mungese në historinë e organizatës dhe aktualisht në ligë.
Larkin tha se vendimi për të kërkuar shkëmbim nuk ishte i nxituar dhe se e kishte marrë me shumë vështirësi; ai nuk dha detaje për arsyet dhe tha se nuk ishte gati t’i bëjë publike. Klubi njoftoi më 15 korrik se Steve Yzerman do të kalonte në një rol këshillues, ndërsa më 23 korrik Patrick Kane u largua drejt Chicago Blackhawks, duke nënshkruar një kontratë dyvjeçare prej 16 milionë dollarësh. Red Wings njoftuan gjithashtu se do të nisnin sezonin pa kapiten dhe se Shawn Horcoff do të mbante përkohësisht detyrën e drejtorit të përgjithshëm.
Skuadra dhe drejtuesit thonë se kanë pasur biseda të sinqerta me Larkin dhe do të zhvillojnë situatën hap pas hapi. Horcoff përmendi se bisedat do të mbeten private, ndërsa Larkin u shpreh se do të përpiqet të fitojë përsëri besimin e bashkëlojtarëve. J.T. Compher theksoi se lojtarët do të mbajnë diskutimet brenda grupit, dhe trajneri Todd McLellan nënvizoi se, megjithë pasigurinë, Larkin ka mbështetjen e skuadrës dhe dëshiron të punojë për të rikthyer besimin.
Larkin përsëriti se dëshiron vetëm të luajë dhe se do të ecë “një ditë në një kohë”, ndërsa Red Wings zhvillojnë ndeshjen hapëse të sezonit më 2 tetor kundër New York Rangers në Little Caesars Arena. Sipas nhl, palët do ta ndjekin situatën hap pas hapi dhe do të vendosin në vijimësi.
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