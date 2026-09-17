Semyon Varlamov rikthehet plotësisht në kampin e Islanders pas zëvendësimeve të pjesshme të gjunjëve
Semyon Varlamov, portieri 38-vjeçar me 17 sezone në NHL, u shfaq si pjesëmarrës i plotë në seancën e parë on-ice të kampit të stërvitjes së New York Islanders, duke kërkuar vendin si rezervë e Ilya Sorokinit. Pas një karriere prej 621 ndeshjesh, përfshirë fazën rregulltare dhe play-off-et, rikthimi i tij tërhoqi vëmendjen për shkak të ndërhyrjeve të kryera në të dy gjunjët.
Sipas nhl, të dyja gjunjët e Varlamovit janë përfshirë nga zëvendësime të pjesshme, procedura që i janë bërë pas paraqitjes së fundit për Islanders më 29 nëntor 2024. Ai tha se nuk ishte i gatshëm të tërhiqej nga hobi, se kishte ditë kur dyshonte, por tani ndihet mirë dhe plotësisht i përgatitur për ditën e parë të stërvitjes.
Gjatë karrierës së tij në NHL, Varlamov numëron 289 fitore, 232 humbje dhe 71 barazime me një mesatare prej 2.65 golash të pësuar për ndeshje dhe një përqindje ruajtjeje prej .916 në 621 ndeshje të sezonit të rregullt (593 si startues) me Washington Capitals, Colorado Avalanche dhe Islanders, qëkur hyri në Ligë në vitin 2008. Në play-off, ai ka 32 fitore, 30 humbje, një GAA 2.44, përqindje ruajtjeje .918 dhe katër ndeshje pa pësuar gol në 65 paraqitje (62 startime), duke ndihmuar New Yorkun të arrijë në rundin e tretë të play-off-eve në 2020 dhe 2021.
Operacionet që ka kaluar Varlamov nuk janë të zakonshme për atletët profesionistë, dhe ai vetë i përshkroi si një hap me rrezik. Përpjekja e tij për rikthim u lehtësua nga dy paraqitjet e fundit me Bridgeportin në AHL, të cilat i fitoi të dyja dhe lejuan vetëm tre gola, me një përqindje ruajtjeje .939. Menaxheri i përgjithshëm i Islanders, Mathieu Darche, e cilësoi rastin e Varlamovit si një “studiu rasti” për kirurgët dhe theksoi sesi portieri duket dhe lëviz mirë pa medikamente. Kapiteni i ri Bo Horvat gjithashtu e përgëzoi për paraqitjet dhe për gjendjen e tij fizike në akull.
Varlamov është në vitin e fundit të një kontrate katërvjeçare dhe po konkuron me Vitek Vanecek për rolin e rezervës. Darche ka shprehur dëshirën që ai të luajë 25–30 ndeshje këtë sezon, por portieri thotë se po e merr një ditë në një kohë, duke u përqendruar te përgatitja dhe roli si bashkëlojtar. Ekipi nis katër ndeshje para-sezoni, me të parën ndaj New Jersey Devils këtë të dielë, ndërsa ndeshja e parë zyrtare e sezonit është caktuar për 30 shtator kundër Toronto Maple Leafs.
Siç raporton nhl, klubi do të monitorojë me kujdes reagimin e trupit të tij gjatë përgatitjeve dhe para-sezonit për të vendosur se sa reale është mundësia që Varlamov të kryejë një afat luajturash të planifikuar gjatë sezonit.
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