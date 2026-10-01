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Kosova

Dyshohet për një bombë në rrugën Bajram Kelmendi në Prishtinë

Një alarm për bombë është raportuar në rrugën "Bajram Kelmendi" në Prishtinë, ku forcat e Policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë rrethuar zonën.

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Një alarm për bombë është raportuar pasditen e së enjtes në rrugën “Bajram Kelmendi” në Prishtinë, siç njofton KosovaPress. Sipas njoftimit të publikuar në orën 18:21, Policia e Kosovës ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.

Në vendngjarje, forcat e policisë kanë rrethuar zonën me shirit policor, ndërsa një furgon i Policisë së Kosovës është parë i parkuar në rrugë, me oficerë policie dhe kalimtarë përreth, siç shihet edhe në foton e publikuar nga KosovaPress.

Deri në momentin e publikimit, Policia e Kosovës nuk kishte dhënë ende asnjë informacion zyrtar lidhur me rastin, njofton KosovaPress.

Situata është në zhvillim dhe pritet që policia të dalë me një njoftim zyrtar gjatë orëve në vijim.

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