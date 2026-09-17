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Kronika

Dyshohet se është larguar drejt Shqipërisë: Autoritetet greke në kërkim të Alket Rizait pas thyerjes së lejes nga burgu

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Dyshohet se është

ATHINË – Autoritetet policore greke kanë nisur një megaoperacion për lokalizimin dhe kapjen e Alket Rizait, i cili nuk është rikthyer në burgun e Domokos pas përfundimit të lejes së tij shpërblyese. Rizai duhej të paraqitej në qeli të hënën, më 14 shtator, në orën 08:00, por ka thyer urdhrin e lejes. Hetimet e deritanishme e vendosin gjurmën e tij të fundit në Greqinë e Veriut, çka ka ngritur dyshime se ai mund të ketë kaluar ilegalisht kufirin drejt Shqipërisë, ndonëse kjo mbetet ende një pistë e pakonfirmuar zyrtarisht.

Arratsja e tij lidhet edhe me një ngjarje të rëndë kriminale të regjistruar më 13 shtator, vetëm një ditë para afatit të kthimit në burg. Rizai dyshohet se është i përfshirë në një konflikt me armë zjarri ku mbetën të plagosur dy persona. Pas ngjarjes, ai është larguar në drejtim të paditur, duke shtyrë policinë greke ta shpallë zyrtarisht në kërkim ndërkombëtar. Kjo ishte leja e 17-të që ai përfitonte nga viti 2021, ndërsa në 16 rastet e mëparshme i përmbahej rregullisht afateve.

Alket Rizai është një nga emrat më të njohur të botës kriminologjike në shtetin fqinj:

Viti 2003: U dyshua për vrasjen e biznesmenit grek Thanasis Koropiotis.

Viti 2006: Realizoi arratisjen e bujshme nga burgu i Korydallos me helikopter bashkë me Vasilis Paleokostas. Po atë vit, ekzekutoi në Peristeri Konstantinos Koutelieris dhe Ioannis Katsios me urdhër të mafiozit Vasilis Stefanakos.

Viti 2009: U arratis për herë të dytë me helikopter nga burgu i Korydallos.

Viti 2013: Tentoi të arratisej nga burgu i Malandrinos duke marrë peng pesë gardianë.

Viti 2021: U ndalua gjatë një kontrolli rutine në mjet me persona të rrezikshëm teksa ndodhej po ashtu me leje nga burgu.

Hetimet për kapjen e tij po vijojnë në bashkëpunim edhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese.

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