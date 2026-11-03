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Kronika

E trishtë/ Ndërron jetë në Spitalin e Traumës avokati i njohur Saimir Vishaj!

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në Spitalin e Traumës avokati

Ka ndërruar jetë sot (3 nëntor) në Spitalin e Traumës avokati Saimir Vishaj.

Vishaj, 60 vjeç, ishte prej disa ditësh i shtruar në Spitalin e Traumës, ku ndodhej i intubuar, pas dëmtimeve të marra pasi ishte rrëzuar nga shkallët.

Gjendja shëndetësore e avokatit ishte paraqitur tepër e rënduar edhe gjatë ditës së djeshme, çka bëri që mjekët ta intubonin. Pavarësisht përpjekjeve të bluzave të bardha, Vishaj nuk ka mundur të mbijetojë.

Më herët ai kishte arritur të fitonte luftën me sëmundjen e rëndë që kishte pasur, por ky rrëzim i fundit nga shkallët duket se ka qenë fatal për juristin e njohur.

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