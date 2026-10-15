☁️
Tiranë 12°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,743 ▲0.32%
DOW 52,195 ▲1.11%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 96.36 ▲2.62%
ARI 4,185 ▲1.87%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $82,424 ▲ +0.77% ETH $2,456 ▲ +1.03% XRP $1.3438 ▲ +1.21% SOL $105.9500 ▲ +1.61%
S&P 500 7,743 ▲0.32 % DOW 52,195 ▲1.11 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.36 ▲2.62 % ARI 4,185 ▲1.87 % S&P 500 7,743 ▲0.32 % DOW 52,195 ▲1.11 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.36 ▲2.62 % ARI 4,185 ▲1.87 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Shefi i Aramco-s: Kemi forcuar reagimin ndaj sulmeve, po shqyrtojmë rrugë transporti që shmangin Hormuzin dhe Bab al-Mandebin Zendaya do të luajë në filmin e ri fantastiko-shkencor të Alex Garland për A24 OpenAI dhe Meta paralajmërojnë gjyqësorin amerikan: provat deepfake po bëhen pothuajse të pazbulueshme Fluksi i naftës përmes Hormuzit arrin mbi 12 milionë fuçi në ditë, pavarësisht sulmeve në rritje Analistët: Plani i SHBA-së për lehtësimin e sanksioneve ndaj flotës hije vështirë se do të shtojë cisternat në treg
Menu
Sporti

Egnatia- Midtjylland, Gruda: Emocion të shënosh në ndeshje të mëdha, një pikë e vlefshme

· 1 min lexim

Shënoi golin e parë historik të Egnatias në fazën e ligës së Conference League. Igli Gruda ka folur për RTSH pas barazimit 1-1 ndaj Midtjyllandit. Sulmuesi i rrogozhinasve nuk e fsheh kënaqësinë për golin e shënuar dhe deklaron se një pikë e marrë në debutim është një rezultat i mirë për Egnatian.

“Emocion i veçantë të shënosh në të tilla ndeshje, sepse janë ndeshje të mëdha, kompeticion i madh. Jam i lumtur për këtë arritje. Kishim raste për të shënuar sërish, por ky rezultat besoj se është rezultat i mirë për ekipin tonë.

Kontingjenti është i mirë, ekipi është i plotë. Ndeshjet janë çdo 3-4 ditë, janë të vështira, por kemi lojtarë plot dhe besoj se nuk do të jetë problem.

Vitrinë për jashtë? Shpresoj shumë që të hapen pak rrugët”, tha mes të tjerash Gruda.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu