Ekspozita “Dior: Crafting Fashion” Zbulon Si Lindin Moda e Lartë
Një vështrim në prapaskenat e procesit krijues të Dior në muzeun SCAD FASH në Atlanta
Ekspozitat e modës shpesh i kushtohen fantazisë së modës — frymëzimet pas një koleksioni dhe mesazhet e përcjella nga veshjet. Në SCAD FASH Museum of Fashion + Film në Atlanta, “Dior: Crafting Fashion” fokusohet te mënyra se si realizohet kjo fantazi. Kjo është ekspozita e parë e Dior në Juglindjen e Shteteve të Bashkuara dhe sjell në vëmendje rreth 100 krijime haute couture. Veçantia e saj qëndron në përqendrimin te procesi krijues: maketet në muslinë, skicat dhe tabelat e frymëzimeve që formësojnë veshjet përfundimtare.
Ekspozita ndjek punën e Monsieur Christian Dior dhe pasardhësve të tij, si Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri, deri te Jonathan Anderson. Ajo demonstron se miti i Dior është ndërtuar po aq në atelienë e modës sa edhe në pasarelë. Kjo qasje është e përshtatshme për një institucion edukativ i mirënjohur për shkollën e tij të modës dhe për cilin Dior ka hapur një kapitull të ri.
Ekspozita ndahet në shtatë seksione tematike, me hapësira që eksplorojnë inspirimet artistike dhe momente të paharrueshme të pasarelës, duke krijuar një pamje të Dior si një shtëpi me trashëgimi të pasur, që vazhdon të bëjë ndikim edhe sot. Në kuadër të kësaj, hapësira e “Dior Gardens” përqendrohet te motivet e luleve, një frymëzim thelbësor për dizajnerin themelues. Një nga aspektet më tërheqëse është prezantimi i çantës ikonike Lady Dior, e cila shfaqet në një dhomë të dedikuar, duke nënvizuar bashkëpunimet artistike që kanë ndihmuar në formësimin e shtëpisë ndër vite.
Ekspozita përmbyllet me një spektakël, me krijime nga paraqitjet më të spikatura të pistës dhe pamjet mahnitëse të kuqes. Nga vizioni i themeluesit Christian Dior te zërat unikalë të pasardhësve të tij, “Dior: Crafting Fashion” tregon se identiteti i qëndrueshëm i shtëpisë është krijuar përmes vazhdimësisë dhe punës së përbashkët. Kjo ekspozitë zbulon magjinë e Dior duke vënë në pah punën e palodhur që realizon këto krijime aq të adhurueshme.
