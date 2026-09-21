Ekspozita për 400-vjetorin e Bada Shanren në Kinë tërhoqi 400,000 vizitorë — shumica të rinj
Në vendlindjen e piktorit klasik kinez në Nanchang, ekspozita më e madhe e organizuar ndonjëherë kushtuar mjeshtrit Bada Shanren ka tërhequr rreth 400,000 vizitorë, me të rinjtë në krye të interesit.
NANCHAN, KINË — Në vendlindjen e piktorit klasik kinez Bada Shanren, në qytetin Nanchang, ekspozita më e madhe e organizuar ndonjëherë kushtuar jetës dhe veprës së tij ka tërhequr rreth 400,000 vizitorë deri më 15 shtator, sipas Bada Shanren Memorial Hall — dhe shumica dërrmuese e tyre janë të rinj. Ekspozita e titulluar “So Lofty the Spirit, So Eternal the Ink” u hap më 10 korrik në dy hapësira, Jiangxi Provincial Museum dhe Bada Shanren Memorial Hall, dhe do të qëndrojë e hapur deri më 10 tetor.
Ajo paraqet 129 piktura dhe punime kaligrafike të huazuara nga 22 muze e institucione kulturore në mbarë Kinën, shumë prej të cilave jepen rrallë si hua. Përgatitjet për ekspozitën, që përkon me 400-vjetorin e lindjes së artistit, zgjatën gati tre vjet, tha për mediat Deng Feng, studiues në National Art Museum of China (NAMOC). Huazimet përfshijnë vepra nga Muzeu i Pallatit në Pekin, si dhe nga muze rajonale në gjithë vendin.
Mes pikave kulmore të ekspozitës është “Self-portrait of Bada Shanren”, portreti i vetëm i artistit i pranuar gjerësisht nga studiuesit, si dhe skena gati 20 metra e gjatë “Flowers Along the River (Heshang Hua Tu)”, një kryevepër e papërmasë e pikturës kineze. I lindur në familjen imperiale Ming si Zhu Da (1626–1705), artisti u bë murg budist pas rënies së dinastisë Ming më 1644 dhe mori emrin Bada Shanren në të 50-at e vona të jetës së tij.
Pjesa më e madhe e famës së tij bashkëkohore vjen nga shpendët e famshëm me “sy të kthyer” që popullojnë pikturat e tij — imazhe që janë shndërruar në meme dhe emotikone tepër popullore në internetin kinez. Postimet e muzeut në rrjetet sociale kanë kaluar mbi 1 milion shikime, turnetë live në platformën Douyin kanë mbledhur rreth 140,000 shikues, ndërsa mallrat e frymëzuara nga shpendët e tij, si lodrat pelushi, shitën rreth 400,000 RMB (rreth 59,000 dollarë) vetëm në 20 ditët e para të ekspozitës. Sipas Deng Feng, arti i Bada Shanren qëndron në një balancë të hollë mes “ekstazës” dhe “qetësisë”.
Interesi nuk pritet të shuhet me mbylljen e ekspozitës në Nanchang: Muzeu i Shangait planifikon një ekspozitë të rëndësishme kushtuar artistit në dhjetor, me huazime nga National Museum of Asian Art në Uashington.
Burimi: The Art Newspaper (via USA Art News)
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