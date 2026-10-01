El Escorial rihap pas gati një dekade muzetë e pikturës dhe arkitekturës: rreth 100 kryevepra, 21 të ekspozuara për herë të parë
Muzetë e Pikturës dhe Arkitekturës të Manastirit të San Lorenzo de El Escorial-it rihapen të premten, 2 tetor 2026, pas gati një dekade të mbyllura. Hyrja do të jetë falas deri në fund të vitit.
Muzetë e Pikturës dhe Arkitekturës të Manastirit të San Lorenzo de El Escorial-it rihapen për publikun të premten, 2 tetor 2026, pas gati një dekade të mbyllura, siç njofton El País. Rihapjen e njoftoi të enjten presidentja e Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, në një konferencë shtypi në manastir. Dy muzetë u hapën fillimisht në vitin 1963, me rastin e 400-vjetorit të vënies së gurit të parë të manastirit, dhe ishin të mbyllur prej rreth vitit 2016.
Muzeu i Pikturës paraqet rreth 100 vepra të mjeshtërve italianë, flamandë dhe spanjollë — Tiziano, Tintoretto, Cambiaso, Veronés, Vaccaro, Van der Weyden, Giordano, Ribera, Madrazo, Carvajal, Coxcie — të mbledhura në koleksionet e Filipit II, Filipit IV, Karlosit II, Karlosit IV dhe Isabelës II. Njëzet e një prej këtyre veprave ekspozohen në mënyrë të përhershme për herë të parë: disa kishin kaluar dekada në magazina, në zyra pallati apo në Madrid, ndërsa rreth një e treta e të gjitha veprave u restauruan posaçërisht për këtë rihapje.
Renditja e re e ekspozitës braktis ndarjen sipas artistit që kishte muzeu më parë: veprat grupohen tani sipas mbretërve koleksionistë, për të treguar se si çdo mbret përdori artin për të projektuar pushtetin e kurorës, shkruan The Times.
Ndër veprat emblematike spikasin diptiku “Alegoria e Shëlbimit” i Michiel Coxcie-t, i njohur si “Rafaeli flamand”, “Kalvari” i Rogier van der Weyden-it dhe “Santa Margarita e Antiokisë” i Tiziano-së. Investimi për rihapjen kap vlerën 3.1 milionë euro, i mbuluar kryesisht nga fondet europiane NextGenerationEU.
Hyrja në dy muzetë do të jetë falas deri më 31 dhjetor 2026; nga janari 2027 vizita përfshihet në biletën e përgjithshme të manastirit, ndërsa do të ketë edhe një biletë të veçantë vetëm për këto dy muze.
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