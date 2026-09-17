EMRAT/ Plagosja e trefishtë me thikë në Sarandë, arrestohen 2 nga autorët e dyshuar! Dy nga të plagosurit janë vëllezër
Pas plagosjes së 3 të rinjve me thikë mbrëmjen e djeshme në Sarandë, Policia njoftoi sot (17 shtator) se ka arrestuar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër.
Të plagosurit janë identifikuar si vëllezërit Elidon Shukulli, 24 vjeç, dhe Mario Shukulli, 20 vjeç, si dhe 19-vjeçari Andi Saliaj. Burime spitalore bëjnë me dije se 24-vjeçari Elidon Shukulli është nisur drejt Tiranës për trajtim më të specializuar.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:55, në një subjekt tregtar në lagjen nr. 1 të Sarandës, pranë hyrjes për në shëtitoren e qytetit.
Pas hetimeve për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, policia ka arrestuar dy persona, njëri prej të cilëve është edhe 19-vjeçari Andi Saliaj, i cili ishte mes të plagosurve.
Në pranga kanë rënë Kamelo Aliaj, 22 vjeç, dhe Andi Saliaj, 19 vjeç. Ndërkohë, 19-vjeçari Eduard Bajrami është shpallur në kërkim.
Dy të arrestuarit akuzohen për “plagosje të rëndë me dashje” dhe “prishje të rendit dhe qetësisë publike”. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe dinamikës së konfliktit.
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