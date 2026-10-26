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Kronika

EMRI/ Qëlloi me armë zjarri para banesës së ish-bashkëjetueses, arrestohet 37-vjeçari në Roskovec, ngrihen tre akuza ndaj

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me armë zjarri para banesës

Policia arrestoi Besmir (Erjon) Mustajn, pasi dyshohet se qëlloi me armë zjarri në fshatin Luar, para banesës ku jetonte ish-bashkëjetuesja e tij. Ai do të përballet me tre akuza penale.

Një 37-vjeçar është arrestuar nga Policia në Roskovec, pasi dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri para banesës së ish-bashkëjetueses së tij, në fshatin Luar.

Në pranga ka rënë Besmir (Erjon) Mustaj, banues në Roskovec, pas një operacioni të zhvilluar nga shërbimet e Stacionit të Policisë Roskovec, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Fier.

Sipas njoftimit të policisë, uniformat blu u vunë në lëvizje pas raportimit për të shtëna me armë zjarri në fshatin Luar. Pas veprimeve të shpejta hetimore, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i 37-vjeçarit.

Nga hetimet paraprake dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa i arrestuari ka qëlluar me armë zjarri para banesës ku jetonte ish-bashkëjetuesja e tij.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprat penale:

– “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”;

– “Dhuna në familje”;

– “Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës”.

Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

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