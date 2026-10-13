EMY e përshkallëzon buletinin në të kuq për Evian: stuhi të forta sot dhe nesër, erëra deri në 10 boforë në Egje
Buletini i emergjencës i lëshuar të hënën u ngrit në Buletin të Fenomeneve të Rrezikshme të Motit. Evia hyn në alarm të kuq nga pasditja e sotme, ndërsa paralajmërim portokalli vlen për Atikën, Halkidikinë, ishujt e Jonit dhe zona të tjera bregdetare.
Shërbimi Kombëtar Meteorologjik i Greqisë (EMY) e përshkallëzoi buletinin e emergjencës për përkeqësimin e motit, të lëshuar të hënën, në Buletin të Fenomeneve të Rrezikshme të Motit, siç njofton EMY në përditësimin e saj të sotëm, të raportuar nga Politikanea dhe Makedonika Nea. Për sot, të martën 13 tetor, dhe nesër, të mërkurën 14 tetor, priten shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi, me mundësi breshëri lokal, kryesisht në zonat detare dhe bregdetare të vendit.
Në qendër të paralajmërimit është Evia, për të cilën është lëshuar paralajmërim i kuq: stuhitë e forta nisin atje nga orët e pasdites dhe pritet të kenë intensitet dhe kohëzgjatje. Paralajmërim portokalli vlen ndërkohë për ishujt e Jonit — Lefkada, Kefalonia dhe Zakynthos — dhe për Greqinë perëndimore kontinentale e Peloponezin perëndimor dhe jugor deri në mbrëmje, për Halkidikinë nga orët e mesditës, si dhe nga pasditja për Sporadet dhe Thesalinë lindore, kryesisht Magnisinë.
Nga pasditja e vonë, sipas raportimit të Makedonika Nea për buletinin e EMY-së, fenomene të forta priten edhe në Peloponezin verilindor, në Greqinë lindore kontinentale — përfshirë Atikën — dhe në Qikladet, kryesisht në pjesët perëndimore dhe veriore të tyre, ndërsa Dodekanezi preket nga orët e vona të natës dhe Kreta, kryesisht Hania dhe Retimno, nga mbrëmja.
Paralelisht, nga mbrëmja e sotme deri vonë natën e së mërkurës, në Egje do të fryjnë erëra shumë të forta verilindore me intensitet 8 deri në 9 boforë dhe përkohësisht, lokalisht, deri në 10 boforë, fillimisht në Egjeun verior dhe gradualisht edhe në atë qendror — një zhvillim që kërkon kujdes të shtuar edhe në lundrimet detare.
Të mërkurën fenomenet e forta vazhdojnë në Evi deri vonë pasdite, në Sporade, Magnisi dhe Dodekanez deri pasdite, ndërsa në Halkidiki zbehen deri në mëngjes. EMY njofton se buletini do të rinovohet pas 12 orësh dhe u bën thirrje qytetarëve të ndjekin faqen zyrtare të shërbimit dhe paralajmërimet e Meteoalarm për ecurinë e motit.
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