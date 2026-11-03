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Sporti

Enea Jorgji vendos drejtësi në Europa League

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Një skuadër arbitrash shqiptarë do të vendosë drejtësi në ndeshjen Levski Sofia-Jagiellonia, sfidë e vlefshme për javën e 4-t të Europa League.

Enea Jorgji do të jetë arbitër kryesor i ndeshjes që do të luhet në Sofie të enjten në orën 18:45, ndërsa Denis Rexha dhe Ridiger Çokaj do të jenë asistentët e tij.

Juxhin Xhaja do të jetë arbitër i katërt i takimit, ndërsa Albert Doda do të jetë asitent në VAR.

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