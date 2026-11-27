ENFIA në Greqi: parashkrimi vetëm në favor të shtetit, trajtim i pabarabartë tatimor për miliona pronarë
Vendimet e Drejtorisë së Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të AADE-së tregojnë se korrigjimi i E9-ës mund të sillte taksë shtesë edhe për vite të parashkruara, por jo ulje apo kthim të taksës së paguar tepër; ligji i ri e korrigjon pjesërisht pabarazinë
Një pabarazi mbresëlënëse në trajtimin tatimor të miliona pronarëve të pasurive të paluajtshme në Greqi zbulojnë vendimet e Drejtorisë së Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve (DED) të Autoritetit të Pavarur të të Ardhurave Publike (AADE), siç njofton gazeta greke Efsyn.
Kur një tatimpagues korrigjonte një deklaratë të vjetër E9 dhe nga korrigjimi rezultonte se kishte paguar më pak ENFIA (taksa e pronës) nga sa i takonte, tatimet mund t’i ngarkonin taksë shtesë edhe për vite që normalisht ishin parashkruar. Kur ndodhte e kundërta — pronari kishte deklaruar pronë më të madhe dhe kishte paguar më shumë ENFIA — tatimet invocuan parashkrimin dhe nuk pranonin uljen e taksës për vitet e vjetra. Me fjalë të thjeshta, i njëjti korrigjim trajtohej ndryshe, në varësi të drejtimit të parave.
Karakteristike është vendimi 3490/2026 i DED-it, i datës 2 shtator 2026: një tatimpagues kishte dorëzuar vullnetarisht deklarata ndryshuese E9 për vitet 2014–2025 që i rritnin vlerën e tatueshme të pronës; ankesa e tij u refuzua, me arsyetimin se, duke dorëzuar vetë deklarata që rrisnin taksën, ai kishte hequr dorë nga e drejta për të invocuar parashkrimin, ndaj tatimet mund t’i ngarkonin ENFIA shtesë edhe përtej pesëvjeçarit të zakonshëm. E kundërta pasqyrohet në vendimin 2247/2026 të 22 majit 2026, ku kërkesa për ulje takse u gjykua e nënshtruar ndaj kufizimit kohor të parashkrimit, edhe kur tatimpaguesi invoconte fakte reale që justifikonin taksë më të vogël.
Tani, me nenin 51 të ligjit 5355/2026, qeveria përpiqet të trajtojë një pjesë të problemit, duke lejuar korrigjime prapavepruese në E9 për periudhën 13-vjeçare 2014–2026 pa ENFIA shtesë, pa interesa dhe pa gjoba. Korrigjimet mund të përfshijnë, ndër të tjera, metra katrorë të deklaruar më pak, shtesa ndërtimesh, hapësira gjysmë të hapura të rregulluara, ndryshime përdorimi dhe të dhëna të gabuara pronësie. Nëse një pronë nuk ishte deklaruar fare deri në hyrjen në fuqi të ligjit më 13 nëntor 2026, pronari nuk përjashtohet nga ENFIA-ja shtesë që i takon, por mund të përjashtohet nga interesat dhe gjobat; nga rregullimi i favorshëm përjashtohen bankat dhe kompanitë e blerjes e menaxhimit të kredive.
Megjithatë, rregullimi ka një boshllëk të rëndësishëm: nuk jep një të drejtë të përgjithshme për kthimin e taksave të paguara pa të drejtë për të gjithë 13-vjeçarin. Një pronar që kishte deklaruar pronë më të vogël mund t’i korrigjojë të dhënat pa paguar ENFIA-n shtesë të viteve të kaluara, ndërsa ai që kishte deklaruar pronë më të madhe dhe paguante prej vitesh taksë më të lartë nuk fiton automatikisht të drejtën të marrë mbrapsht ENFIA-n e tepërt për periudhën 2014–2026. Disa taksapagues kanë propozuar që shumat e paguara pa të drejtë të kompensohen me detyrime të ardhshme, por propozimi nuk u përfshi në rregullimin e ri.
Korrigjimet do të mund të dorëzohen deri në fund të muajit të katërt nga vënia në funksionim e Regjistrit të ri të Pronësisë dhe Menaxhimit të Pasurive të Paluajtshme (MIDA), me mundësi shtyrjeje. Sipas Efsyn, rregullimi i ri korrigjon një pjesë të çekuilibrit tatimor, por lë hapur çështjen thelbësore të trajtimit të barabartë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.