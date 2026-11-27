Rays firmosin me Alexander Cornielle në kontratë të ligave të vogla
Tampa Bay Rays kanë firmosur me hedhësin e djathtë Alexander Cornielle, 25 vjeç, në një kontratë të ligave të vogla, sipas profilit të tij në MLB.com. Lajmi, të cilin e raportoi MLB Trade Rumors më 26 nëntor 2026, i jep të djathtit një mundësi të re pas një sezoni të trazuar mes dëmtimeve dhe një debutimi të shkurtër në ligën e madhe.
Rruga e Cornielle drejt Tampa Bay kaloi përmes New Yorkut. Yankees e hoqën atë nga lista e 40 lojtarëve para play-off-it, me designated for assignment, për t’i bërë vend aktivizimit të Giancarlo Stanton nga lista e të dëmtuarve për 60 ditë. Më pas ai u hoq plotësisht nga lista e 40 lojtarëve (outrighted) dhe, në fillim të nëntorit, zgjodhi të bëhej lojtar i lirë.
Cornielle ishte një nënshkrim ndërkombëtar i Milwaukee Brewers në korrik 2019 dhe e kaloi të gjithë karrierën e tij profesionale në organizatën e Brewers, përpara se të firmoste një kontratë të ligave të vogla me Yankees sezonin e kaluar.
Dëmtimet e mbajtën jashtë fushës deri në gjysmën e dytë të majit 2026, por kur u kthye, ai tregoi formë të mirë. Në 85 inningje në katër nivele të sistemit të fermave të Yankees, Cornielle regjistroi ERA 3.39, me një përqindje goditjesh jashtë (strikeout) prej 24.1% dhe një përqindje ecjesh (walk) prej 13%. Ai nisi si titullar 20 nga 21 paraqitjet e tij.
Debutimi i tij në MLB erdhi në ndeshjen e fundit të sezonit të rregullt të Yankees, në doubleheader-in përmbyllës kundër Baltimore Orioles. Në një inning, ai lejoi dy pikë nga tre goditje dhe një ecje, ndërsa regjistroi dy strikeout.
Në të gjithë karrierën e tij në ligat e vogla, Cornielle ka ERA 3.91 në 579 1/3 inningje. Four-seamer-i i tij arriti mesatarisht 92.2 mph në sistemin e Yankees, më shumë se një milje më shpejt sesa me Milwaukee në vitin 2025. Përveç tij, ai hedh edhe cutter, slider dhe sinker.
Milwaukee, New York dhe tani Tampa janë tri organizata të njohura për zhvillimin e hedhësve, ndaj ky transferim mund të jetë mjedisi i duhur për Cornielle. Një rol në bullpen për disa inningje mund të jetë rruga e tij drejt një vendi të qëndrueshëm në ligën e madhe.
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