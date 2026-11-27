Ahaia: zemërim për videon me gomarin e lidhur pas kamionçinës, arrestohet pronari
Burri u arrestua në Erimanthos për shkelje të ligjit për mirëqenien e kafshëve shoqëruese, pasi e kishte lidhur gomarin me litar për ta çuar në një fshat tjetër
Zemërim ka shkaktuar një video nga një fshat i Ahaias, ku shihet një gomar i lidhur me litar në pjesën e pasme të një kamionçine, ndërsa pronari i tij përpiqej ta transportonte në një distancë të madhe, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Videoja u soll në publik nga tempo24.news dhe lidhet me arrestimin e një burri në Erimanthos për shkelje të legjislacionit për mirëqenien e kafshëve shoqëruese. Burri u arrestua mbrëmjen e djeshme (26 nëntor) në një fshat të zonës nga policë të komisariatit vendor, pas një denoncimi nga një qytetar, të cilit autoritetet iu përgjigjën menjëherë.
Siç rezultoi nga hetimi policor, mëngjesin e së njëjtës ditë ai kishte lidhur me litar një gomar në pjesën e pasme të kamionçinës së tij, për ta çuar në një stallë në një fshat tjetër të zonës, duke përshkuar një distancë të madhe.
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