Erdogan bisedë telefonike me homologun gjerman: Konfliktet në Lindjen e Mesme po dobësojnë Evropën
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Zyra e Presidencës Turke njoftoi të mërkurën, më 22 prill, se telefonata midis dy palëve theksoi zhvillimin e marrëdhënieve midis Ankarasë dhe Berlinit.
Erdogan tha se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Gjermanisë kanë treguar një trend pozitiv në muajt e fundit dhe forcimi i këtij progresi është i rëndësishëm në situatën aktuale.
Ai shtoi gjithashtu se luftërat e vazhdueshme në rajon po ndikojnë drejtpërdrejt në Evropë dhe tha se vazhdimi i kësaj situate mund të ketë pasoja më serioze.
“Presidenti Erdogan vuri në dukje se lufta në rajonin tonë filloi ta dobësonte edhe Evropën dhe se nëse kjo prirje nuk do të adresohej me një qasje të orientuar drejt paqes, dëmi i shkaktuar nga periudha e konfliktit do të ishte shumë më i madh”, thuhet në postim.
Presidenti turk theksoi se Ankaraja mbështet diplomacinë si rrugën kryesore për zgjidhjen e krizave rajonale dhe po punon për t’i dhënë fund tensioneve përmes dialogut.
Erdogan iu referua gjithashtu përpjekjeve të Turqisë për të çuar përpara negociatat në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, si dhe çështjeve që lidhen me Iranin.
Në bisedë u theksua gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe ruajtjes së rrjeteve diplomatike midis vendeve në mes të tensioneve globale në rritje.
