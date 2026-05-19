Erdogan bisedë telefonike me Von der Leyen, në fokus të diskutimeve Ngushtica e Hormuzit
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka diskutuar zhvillimet rajonale dhe botërore në një telefonatë me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sipas zyrës së tij.
Erdogan tha se Turqia po përpiqet për ruajtjen e armëpushimit dhe vendosjen e paqes në konfliktet rajonale. Ai shtoi se Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet menjëherë.
Ai theksoi gjithashtu se është thelbësore të rritet presioni ndërkombëtar mbi Izraelin, duke akuzuar vendin se dëshiron që konfliktet në rajon të vazhdojnë.
“President @RTerdogan foli në telefon me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për marrëdhëniet Turqi-Bashkim Evropian, si dhe për zhvillimet rajonale dhe globale. Presidenti Erdogan tha se Turqia përpiqet për ruajtjen e armëpushimit dhe vendosjen e paqes në konfliktet rajonale dhe se Hormuzi duhet të hapet menjëherë.
Presidenti Erdogan deklaroi se Izraeli dëshiron që konfliktet në rajon të vazhdojnë dhe vazhdon të shkelë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë piraterinë, dhe se është thelbësore të rritet presioni ndërkombëtar mbi Izraelin.
Duke theksuar se tensionet që po ndodhin në rajon kanë demonstruar edhe një herë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Turqi-Bashkim Evropian në bisedën telefonike, gjatë së cilës u përqendrua zgjidhja e problemeve me interes të ndërsjellë në mënyrë që të forcohet integrimi ekonomik. Presidenti Erdogan vuri në dukje se pjesëmarrja e Turqisë në nismat e Evropës mbi strategjitë e sigurisë do të ishte e dobishme, se Bashkimi Doganor duhet të përditësohet dhe se është e rëndësishme të rritet bashkëpunimi në çdo fushë”, thuhet në njoftimin e Presidencës.
President @RTErdogan spoke by phone with President of the European Commission Ursula von der Leyen.The call addressed the Türkiye-European Union relations as well as regional and global developments. President Erdoğan said Türkiye strives for the preservation of ceasefire…
