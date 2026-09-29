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Serbia

Etna devijon fluturimet e Air Serbia-s: Katania zëvendësohet nga Rexhio Kalabri

Për shkak të aktivitetit të vullkanit Etna dhe mbylljes së përkohshme të aeroportit të Katanias, fluturimet JU438/JU439 Beograd–Katania do të devijohen më 29 shtator drejt Rexhio Kalabrisë, me transfer me autobus për pasagjerët.

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Një avion i kompanisë Air Serbia në aeroportin e Beogradit. Foto: Wikimedia Commons

Kompania ajrore Air Serbia ka njoftuar se, për shkak të aktivitetit të vullkanit Etna në Sicili dhe mbylljes së përkohshme të aeroportit të Katanias, më 29 shtator 2026 fluturimet JU438 dhe JU439 ndërmjet Beogradit dhe Katanias do të devijohen drejt aeroportit të Rexhio Kalabrisë, siç njofton Danas në edicionin e tij të 29 shtatorit 2026.

Sipas njoftimit të kompanisë, të raportuar edhe nga snm.rs, direktno.rs, newsmaxbalkans.com dhe dnevnik.rs, fluturimi JU4438 Beograd–Rexhio Kalabri do të niset nga Beogradi në orën 07:00 sipas kohës lokale, ndërsa fluturimi JU4439 Rexhio Kalabri–Beograd do të niset në orën 09:50. Për pasagjerët do të organizohet transferi me autobus në linjën Katania–Rexhio Kalabri–Katania: nisja e autobusit nga Katania drejt aeroportit të Rexhio Kalabrisë është planifikuar në orën 05:00, kurse nisja nga Rexhio Kalabri drejt Katanias në orën 09:30. Pasagjerët që udhëtojnë përmes agjencive turistike duhet t’u drejtohen agjencive të tyre për vendin e nisjes së autobusit.

Siç thekson Danas, Air Serbia njofton se „po ndjek me vëmendje zhvillimin e situatës dhe po merr të gjitha masat në dispozicion për t’u ofruar mbështetjen e nevojshme pasagjerëve“ të fluturimeve në fjalë.

Për informacione shtesë, pasagjerët mund të kontaktojnë Qendrën e Kontaktit të Air Serbia-s në numrin 0800 111 528 nga Serbia ose në +381 11 311 21 23 nga jashtë, ose të vizitojnë faqen airserbia.com.

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