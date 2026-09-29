Tifoz i Partizanit iu hoq shpretka pas sulmit brutal para Beogradska Arena-s: thotë se e rrahën për postimet kundër Mladićit
Nikola Jovanović u sulmua të premten në mbrëmje, pas ndeshjes së Euroligës Partizan–Olimpia e Milanos, nga një grup prej rreth dhjetë personash të veshur me të zeza. Sipas raportimit të Vreme-së, ai pësoi dy brinjë të çara, gisht të thyer dhe këputje të shpretkës, për çka u operua urgjentisht të shtunën. Sipas rrëfimit të tij, sulmuesit gjatë rrahjes bërtisnin “Je li crko Ratko!?”.
BEOGRAD – Tifoz i Partizanit, Nikola Jovanović, u sulmua rëndë të premten në mbrëmje para Beogradska Arena-s, menjëherë pas ndeshjes së Euroligës midis Partizanit dhe Olimpias së Milanos, të cilën ekipi i Beogradit e fitoi 92:76, sipas raportimit të revistës “Vreme”, të publikuar edhe nga Danas.
Siç raporton Vreme, një grup prej rreth dhjetë personash të veshur me të zeza e sulmuan Jovanovićin nga pas teksa dilte nga Arena; ai mori goditje të shumta në kokë, në brinjë dhe në stomak, ndërsa sulmuesit u ndalën vetëm kur dikush bërtiti “policia, policia” dhe u larguan përmes turmës.
Pasojat ishin të rënda: dy brinjë të çara, gisht i thyer dhe shpretka e këputur. Për shkak të rrezikut të gjakderdhjes së brendshme kërcënuese për jetën, ai u operua urgjentisht të shtunën dhe iu hoq shpretka. Ndërsa përpiqej ta ndihmonte, edhe një mik i tij pësoi lëndime të lehta në fytyrë.
Sipas rrëfimit të Jovanovićit dhe disa dëshmitarëve me të cilët ka folur Vreme, ai nuk kishte pasur asnjë konflikt paraprak me sulmuesit. Sulmi, sipas tij, lidhet me postimet e tij kritike në rrjetin social Twitter për Ratko Mladićin — sipas dëshmisë së tij, sulmuesit gjatë rrahjes bërtisnin “Je li crko Ratko!?” (“A ka ngordhur Ratko!?”) dhe e ofendonin se shkruante keq për Mladićin, duke thënë se ai ishte “hero”. Këto janë pretendime të viktimës dhe dëshmitarëve, të cilat mediet serbe i paraqesin si të tilla.
Policia u njoftua nga institucioni shëndetësor ku ai u shtrua, ndërsa deklarata e tij u mor pas operacionit, siç njofton Danas.
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