Euroliga: Virtus Bologna “pushton” Parisin
Virtus Bologna siguroi një tjetër fitore jashtë fushe, 96-94 në Paris në raundin e 5-të të Euroligës. Kjo ishte fitorja e tretë radhazi në këtë kompeticion, e pesta radhazi nëse llogaritet edhe kampionati.
Ekipi i Alex Mumbru-së triumfoi në përballjen e minutave të fundit, fundit kokë më kokë, e vendosur nga gjuajtja për tri pikë e Trent Frazier. Ndërkohë, Alston me 23 pikë dhe Diarra me tetë pikë ishn pjesë e suksesit.
Parisi, pa sulmuesin e dëmtuar Nadir Hifi, nuk i mjaftuan 23 pikët me shtatë gjuajtje për tri pikë nga Etienne.
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