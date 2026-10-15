🌤️
Tiranë 8°C · Kryesisht kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.24 ▼0.89%
ARI 4,160 ▲1.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $80,602 ▼ -3.42% ETH $2,350 ▼ -6.1% XRP $1.2953 ▼ -5.07% SOL $101.5500 ▼ -5.28%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.24 ▼0.89 % ARI 4,160 ▲1.27 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.24 ▼0.89 % ARI 4,160 ▲1.27 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
«Spirited Away» niset në turne botëror: u zbulua kasti, me tri aktore që rikthehen si Chihiro Peter Nagy, galeristi që vuri artin bashkëkohor indian në hartën botërore, vdiq në moshën 67-vjeçare Som Tam — sallata tajlandeze me papaja jeshile, kikirikë dhe speca djegës «The Hole» i Kim Jee-woon me Theo James dhe Hoyeon merr datën e premierës: 25 qershor 2027 në kinema Sulmet ajrore ruse vrasin dy persona në rajonin e Dnipropetrovskut, thotë guvernatori Hanzha
Menu
Sporti

Euroliga: Virtus Bologna “pushton” Parisin

· 1 min lexim

Virtus Bologna siguroi një tjetër fitore jashtë fushe, 96-94 në Paris në raundin e 5-të të Euroligës. Kjo ishte fitorja e tretë radhazi në këtë kompeticion, e pesta radhazi nëse llogaritet edhe kampionati.

Ekipi i Alex Mumbru-së triumfoi në përballjen e minutave të fundit, fundit kokë më kokë, e vendosur nga gjuajtja për tri pikë e Trent Frazier. Ndërkohë, Alston me 23 pikë dhe Diarra me tetë pikë ishn pjesë e suksesit.

Parisi, pa sulmuesin e dëmtuar Nadir Hifi, nuk i mjaftuan 23 pikët me shtatë gjuajtje për tri pikë nga Etienne.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu