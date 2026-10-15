Peter Nagy, galeristi që vuri artin bashkëkohor indian në hartën botërore, vdiq në moshën 67-vjeçare
Artisti post-konceptual amerikan, bashkëthemelues i galerisë Nature Morte në East Village të Nju Jorkut dhe më pas figurë qendrore e skenës së artit në Nju Delhi, ndërroi jetë më 13 tetor pas një sëmundjeje të gjatë.
Peter Nagy, artisti dhe galeristi amerikan që e ktheu galerinë Nature Morte në një nga platformat më me ndikim të artit bashkëkohor indian, vdiq më 13 tetor në moshën 67-vjeçare, pas një sëmundjeje të gjatë, siç njofton Mint. Lajmin e raportoi edhe The Art Newspaper, duke e cilësuar Nagy-n si galeristin-dealer që transformoi tregun e artit bashkëkohor në Indi.
I lindur më 6 janar 1959 në Bridgeport të Connecticut-it, Nagy studioi dizajn komunikimi në Parsons School of Design në Nju Jork, ku u diplomua në vitin 1981. Një vit më pas, së bashku me artistin Alan Belcher, ai hapi Gallery Nature Morte në East Village të Manhattan-it. Galeria, që funksionoi deri në vitin 1988, u bë një alternativë post-minimaliste ndaj skenës së vendosur të SoHo-s, duke përzier konceptualizmin me pop-artin dhe duke u bërë pjesë qendrore e skenës që kuratorët Collins & Milazzo e quajtën “konceptualizëm sensual”.
Si artist, Nagy u njoh në fillim të viteve ’80 për veprat ku pikturën e ndërthurte me teknologjinë e fotokopjeve Xerox. Seria e tij “International Survey Condominiums” përdorte imazhe të fotokopjuara për të bashkuar linjat kohore të historisë së artit me planimetritë e muzeve, në një meditim plot humor mbi mënyrën se si institucionet e formësojnë kulturën. Veprat e tij ndodhen në koleksionet e Whitney Museum, Museum of Contemporary Art në Los Anxhelos, Brooklyn Museum dhe Metropolitan Museum of Art, ndërsa në vitin 2020 Deitch Projects në Nju Jork i kushtoi një retrospektivë të punës së tij të viteve ’80.
Në vitin 1992 Nagy u shpërngul në Nju Delhi, qytet që e konsideronte shtëpinë e tij shpirtërore, dhe në vitin 1997 e ringjalli atje Nature Morte-n. Me syrin e tij për talentin, ai mbështeti dhe promovoi një brez të tërë artistësh indianë, mes tyre Bharti Kher, Jitish Kallat, Subodh Gupta, Manisha Parekh dhe L. N. Tallur, duke e vendosur artin bashkëkohor indian fort në hartën botërore. Galeria hapi dy hapësira të tjera në kryeqytetin indian në vitin 2021 dhe një degë në Mumbai në vitin 2024. Sipas deklaratës së galerisë, me dëshirën e vetë Nagy-t, dyert e saj do të qëndrojnë të hapura dhe ekspozitat do të vazhdojnë, sepse një ekspozitë, thoshte ai, i përket artistit dhe publikut.
Nagy lë pas një trashëgimi të dyfishtë të rrallë: si artist që përdori teknologjinë e përditshme për të vënë në pikëpyetje botën e artit, dhe si galerist që ndërtoi ura mes Nju Jorkut dhe Indisë, duke u dhënë dhjetëra artistëve një vend ku të shiheshin e të dëgjoheshin.
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