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Mali i Zi

Europol: Gjashtë shtetas të Azerbajxhanit dyshohet se u shfrytëzuan për punë në një kantier në Podgoricë

Rasti u zbulua në bashkëpunim të policisë malazeze me autoritetet e Azerbajxhanit, në kuadër të një aksioni ndërkombëtar kundër trafikimit të njerëzve për shfrytëzim në punë në 34 vende, ku u arrestuan 27 persona dhe u identifikuan 248 viktima të mundshme.

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Selia e Europolit në Hagë (Foto: Vysotsky / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Gjashtë shtetas të Azerbajxhanit dyshohet se për një periudhë më të gjatë janë shfrytëzuar për punë në një kantier ndërtimi në Podgoricë, ndërsa për këtë dyshohen një shtetas malazez dhe një shtetas turk, siç njofton Vijesti duke iu referuar njoftimit të Europolit.

Sipas raportimit të Vijesti, rasti u zbulua në bashkëpunim të policisë së Malit të Zi me autoritetet e Azerbajxhanit, në kuadër të një aksioni ndërkombëtar kundër trafikimit të njerëzve për shfrytëzim në punë, i zhvilluar nga 14 deri më 20 shtator në 34 vende.

Gjatë aksionit u arrestuan 27 persona dhe u identifikuan 248 viktima të mundshme, ndërsa ndër të arrestuarit ka edhe të dyshuar nga Mali i Zi, Hungaria, Vietnami dhe Holanda. Po ashtu u hapën 182 hetime të reja për trafikim njerëzish, ndërsa 86 persona të tjerë u arrestuan për vepra të tjera penale.

Europoli, siç njofton Vijesti, nuk i bëri të ditur identitetet e të dyshuarve për shfrytëzimin e punëtorëve në Podgoricë, as emrin e kantierit, as detaje për kushtet në të cilat kanë punuar shtetasit azerbajxhanas. Në aksion morën pjesë mbi 16 mijë pjesëtarë të policisë, shërbimeve kufitare, inspektorateve të punës dhe organeve tatimore, me kontrolle në sektorët më të rrezikuar — ndërtimtari, bujqësi, hoteleri dhe shërbime kozmetike.

Europoli ka paralajmëruar se shfrytëzimi në punë shpesh mbetet i paraportuar dhe i maskuar si shkelje e legjislacionit të punës, gjë që e vështirëson zbulimin në kohë, ndërsa zyrtarë evropianë e kanë cilësuar aksionin si dëshmi të rëndësisë së bashkëpunimit ndërkufitar kundër rrjeteve të trafikimit të njerëzve.

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