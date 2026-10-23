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Mali i Zi

Konfirmohet aktakuza ndaj ish-ministrit Predrag Bošković, do të gjykohet për shpërdorim detyre

Këshilli i Gjykatës së Lartë në Podgoricë konfirmoi aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Shtetit kundër ish-ministrit të Mbrojtjes dhe dy ish-zyrtarëve të ministrisë, të dyshuar se i shkaktuan buxhetit të shtetit dëm mbi 168 mijë euro.

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Predrag Bošković (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ish-ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi, Predrag Bošković, do të gjykohet për shpërdorim të pozitës zyrtare, pasi Këshilli i Gjykatës së Lartë në Podgoricë konfirmoi aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Shtetit (SDT) kundër tij dhe dy ish-zyrtarëve të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, siç njofton Vijesti duke iu referuar njoftimit të SDT-së.

Sipas raportimit të Vijesti, kryetari i këshillit të Gjykatës së Lartë e konfirmoi më 13 tetor aktakuzën që SDT-ja e kishte dorëzuar më 30 qershor. Të akuzuar, përveç Boškovićit, janë edhe ish-sekretari shtetëror Slobodan Filipović dhe ish-shefi i Shërbimit për Punë Financiare në ministri, Marko Drobnjak.

Të tre dyshohen se nga viti 2018 deri në vitin 2020, si bashkëkryerës, kanë kryer veprën e vazhduar penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare, për të cilën parashikohet dënim me burg nga një deri në tetë vjet, dhe se me veprimet e tyre i kanë shkaktuar buxhetit të Malit të Zi dëm në vlerë që e kalon 168 mijë euro.

Sipas SDT-së, siç njofton Vijesti, Boškovići dhe Filipovići, në kundërshtim me Ligjin për organizatat joqeveritare dhe Ligjin për sportin — të cilët parashikojnë që financimi i organizatave joqeveritare dhe sportive bëhet në bazë të konkursit publik dhe procedurës që e zhvillon një komision — me kërkesa me shkrim, e madje edhe pa kërkesa, nxirrnin vendime me të cilat u ndanin mjete financiare disa organizatave joqeveritare dhe sportive.

Drobnjaku, sipas aktakuzës, urdhëronte pagesat sipas atyre vendimeve të paligjshme dhe vërtetonte kërkesat për pagesë drejtuar Thesarit të Shtetit, duke u siguruar kështu organizatave përfitim pasuror, ndërsa buxhetit dëm mbi 168 mijë euro. Konfirmimi i aktakuzës vjen pas seancës së kontrollit të mbajtur në shtator, ku Boškovići kishte deklaruar se kishte vepruar si të gjithë ministrat para dhe pas tij.

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