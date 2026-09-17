Eurovision 2027, Irlanda do ta bojkotojë konkursin për të dytin vit
Irlanda nuk do të marrë pjesë në Festivalin e Këngës në Eurovision në vitin 2027, për të dytin vit radhazi, njoftoi sot transmetuesi RTE, duke përmendur humbjen e vazhdueshme të jetëve në Gaza
Irlanda ishte një nga pesë vendet që nuk morën pjesë në ngjarjen e këtij viti në shenjë proteste ndaj pjesëmarrjes së Izraelit, së bashku me Islandën, Holandën, Slloveninë dhe Spanjën.
Transmetuesi publik holandez AvroTros njoftoi muajin e kaluar se do ta bojkotonte edhe konkursin në vitin 2027 .
“RTE mendon se pjesëmarrja e Irlandës nuk mund të justifikohet duke pasur parasysh humbjen e tmerrshme dhe të vazhdueshme të jetëve në Gaza dhe krizën humanitare atje, e cila vazhdon të vërë në rrezik jetën e kaq shumë civilëve”, tha transmetuesi në një deklaratë.
RTE ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë ose nuk do ta transmetojë konkursin në vitin 2027.
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