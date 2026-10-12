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Bota

Farage propozon pezullimin e azilit në Britani deri në pesë vjet, nëse në zgjedhje fiton partia e tij

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Kreu i partisë Reform UK, Nigel Farage, deklaroi të hënën se do të pezullojë sistemin e azilit në Mbretërinë e Bashkuar për deri në pesë vjet, nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Plani parashikon gjithashtu anulimin e kërkesave për azil që janë ende në shqyrtim, si pjesë e masave për forcimin e kontrollit të imigracionit.

Gjatë një konference për shtyp, Farage argumentoi se sistemi aktual paraqet rreziqe për sigurinë kombëtare dhe se qeveria e tij do t’i jepte përparësi mbrojtjes së kufijve dhe qytetarëve britanikë.

Propozimet përfshijnë gjithashtu deportimin e shtetasve të huaj të dënuar për krime dhe të personave që qëndrojnë ilegalisht në vend.

Farage bëri të ditur se partia e tij synon të vendosë edhe kufizime për vizat dhe fluturimet, si dhe masa të tjera ndaj vendeve që refuzojnë të pranojnë kthimin e shtetasve të tyre. Si shembull, ai përmendi Pakistanin.

Kreu i Reform UK e paraqiti planin si një përpjekje për të forcuar sigurinë kombëtare dhe për të ndaluar hyrjet e paligjshme në vend. Propozimet pritet të nxisin debat mbi politikën e imigracionit dhe të drejtën e azilit në Mbretërinë e Bashkuar.

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