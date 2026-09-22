Fasolada greke — supa tradicionale me fasule të bardha, vaj ulliri dhe limon
E quajtur “ushqimi kombëtar i grekëve”, fasolada është supa e thjeshtë dhe ngrohtëse me fasule të bardha, perime dhe vaj ulliri — një klasik i kuzhinës greke që gatuhet lehtë në shtëpi.
Fasolada konsiderohet gjella kombëtare e Greqisë — një supë fshatare me fasule të bardha, perime të freskëta dhe vaj ulliri ekstra të virgjër, e thjeshtë, e shëndetshme dhe shumë ngrohtëse.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 400 g fasule të bardha të thata (ose 2 kanaçe fasule të bardha të ziera, rreth 800 g)
- 1 qepë e madhe, e prerë imët
- 2 karrota, të prera në rrathë
- 2 kërcell selino, të prera imët
- 3 thelpinj hudhër, të shtypura
- 2 domate të mëdha, të grira (ose 200 g domate të konservuara)
- 80 ml vaj ulliri ekstra i virgjër (plus ekstra për servirje)
- 1 gjethe dafine
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- Kripë dhe piper i zi i sapo-bluar
- Lëngu i gjysmë limoni
- Majdanoz i freskët, për dekorim
Përgatitja
- Nëse përdorni fasule të thata, lajini dhe lërini në ujë të ftohtë gjithë natën. Të nesërmen kullojini, ziejini 10 minuta dhe kullojini sërish.
- Në një tenxhere të thellë ngrohni vajin e ullirit në zjarr mesatar. Shtoni qepën, karrotat dhe selinonë; kaurdisini 5–6 minuta derisa të zbuten.
- Shtoni hudhrën dhe rigonin; përziejini rreth 1 minutë derisa të lëshojnë aromë.
- Shtoni domatet e grira dhe ziejini 5 minuta, derisa të trashen pak.
- Shtoni fasulet, gjethet e dafinës dhe rreth 1,5 litra ujë të nxehtë (ose lëng perimesh). Lëreni të vlojë, uleni zjarrin dhe ziejini ngadalë 45–60 minuta (me fasule kanaçeje mjaftojnë 20–25 minuta), derisa fasulet të jenë të buta dhe lëngu të trashet.
- Hiqni gjethet e dafinës. Shtypni me lugë disa fasule në anë të tenxheres që supa të bëhet më kremoze. Rregullojeni me kripë dhe piper.
- Hiqeni nga zjarri, shtoni lëngun e limonit dhe një spërkatje vaj ulliri. Servireni të ngrohtë, me majdanoz të freskët sipër dhe bukë fshati anash.
Koha: Përgatitja 15 minuta (plus njomja e fasuleve gjithë natën, nëse përdoren të thata); gatimi 50–60 minuta. Porcionet: 4.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.