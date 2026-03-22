Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 22 March 2026
“Feline Oscars” sjellin magjinë e maceve në zemër të Bukureshtit

· 3 min lexim

Pas çmimeve Oscar në Hollywood, Bukureshti pret këtë fundjavë “Oscarët e Botës së Maceve”, shkruan romaniajournal.ro.

Sala Palatului në kryeqytetin e Rumanisë bëhet skena për konkursin e parë të madh të maceve të vitit në Evropën Juglindore.

Në Shfaqjen Ndërkombëtare të Maceve SofistiCAT, disa nga macet më spektakolare në Evropë  në sensin e bukurisë do të konkurrojnë për titujt kryesorë të, së bashku me yjet macet e vitit të Rumanisë.

Ndër yjet e konkursit është RO Bucovina Kira Kiralina, macja ”british” që ka mahnitur mijëra njerës.

Kira tashmë ka bërë histori pasi ajo mundi të gjithë konkurrentët në kategorinë e femrave të sterilizuara si dhe i solli medaljen e artë Rumanisë për herë të parë në këtë klasë.

Arritjet e saj janë të denja për një yll të vërtetë: Kampione Bote 2025 dhe Kampione Evropiane 2026.

Publiku do të magjepset gjithashtu nga Nexus, një mace e argjendtë britanike me qime të shkurtra dhe sy tepër blu, e përshkruar nga spektatorët si “hipnotizuese”.

Nexus është tashmë Kampione Evropiane e FIFe 2025 dhe Kampione Baltike 2025, dhe paraqitjet e tij në ring priten gjithmonë me duartrokitje dhe foto të panumërta.

Ndoshta historia më emocionale vjen nga Duracell. Dikur një mace endacake që luftonte për të mbijetuar në rrugët e Lașit, Duracell tani është Kampione Evropiane, pasi fitoi çmimin e parë muajin e kaluar në Kampionatin Evropian të Maceve në Graz, Austri.

Është një histori që tregon se sa shumë mund të ndryshojë fati i një kafshe kur dikush vendos t’i japë një shans.

“Ndonjëherë, kampionia e ardhshme evropiane fillon si një mace rruge e shpëtuar”, deklaroi Adrian Dragotă i shoqatës Felis Romania

Për organizatorët e Shfaqjes SofistiCAT, kujdesi për macet e shpëtuara është po aq i rëndësishëm sa fitimi i trofeve.

Gjatë eventit, vizitorët do të takojnë gjithashtu mace të shpëtuara që kërkojnë një familje, dhe të interesuarit mund të bëjnë hapin e parë drejt birësimit.

ShofistiCAT Panairi do të presë gjithashtu një moment të rëndësishëm për felinologjinë evropiane: provimin përfundimtar të gjykimit për një gjyqtar FIFe, të dhënë nga George Dorgiakis, president i Felis Greece.

Ekzaminuesit do të jenë Adrian Alexandru Dragotă, president i Felis Romania, dhe Francesco Cinque, kreu i Komisionit të Gjyqtarëve dhe Standardeve të Fédération Internationale Féline (FIFe) – një nga autoritetet më të rëndësishme ndërkombëtare në standardet e racave të maceve. /os/

