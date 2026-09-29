‘The Uprising’ i Andrew Garfield dhe Paul Greengrass vjen sot në platformat digjitale: 4K dhe Blu-ray më 3 nëntor
Drama historike e Paul Greengrass-it me Andrew Garfield-in në rol kryesor del sot në platformat digjitale dhe VOD, ndërsa versioni fizik 4K UHD, Blu-ray dhe DVD do të dalë më 3 nëntor 2026.
Drama historike “The Uprising” e regjisorit Paul Greengrass vjen sot, më 29 shtator 2026, në platformat digjitale dhe VOD, siç njofton When To Stream në bazë të njoftimit zyrtar të Universal Pictures Home Entertainment, të bërë më 28 shtator. Filmi ofrohet me qasje të hershme ekskluzive në shitësit digjitalë, muaj përpara se të jetë i disponueshëm me abonim streaming.
Regjia është e Paul Greengrass, i nominuar për Oscar (“Captain Phillips”, “Jason Bourne”), ndërsa në rol kryesor është Andrew Garfield, i nominuar për Oscar (“Spider-Man: No Way Home”, “Hacksaw Ridge”), si lideri i rebelimit kundër mbretit Richard II, në Anglinë e shekullit XIV — një histori epike e frymëzuar nga ngjarjet e vërteta që formuan legjendën e Robin Hood-it.
Në kast gjithashtu: Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman dhe Katherine Waterston.
Versioni fizik i filmit, 4K UHD / Blu-ray / DVD, del më 3 nëntor 2026. Bonus-materialet përfshijnë skena të fshira dhe dokumentarë prapa skenave, përfshirë “Creating 1381 England”.
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