🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 94.21 ▲1.74%
ARI 4,162 ▼0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,248 ▼ -0.29% ETH $2,671 ▲ +0.43% XRP $1.4887 ▼ -0.65% SOL $117.8800 ▼ -1.81%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.21 ▲1.74 % ARI 4,162 ▼0.16 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.21 ▲1.74 % ARI 4,162 ▼0.16 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Mitch Marner hyn me ‘zjarr’ në sezonin e dytë te Golden Knights Rubio: Dyshohet “aktor i huaj” pas komplotit pranë bazës britanike që përdoret nga SHBA — përmend kërcënimet e Iranit Skandali i shefes së SHISH/ Një president papagall që na bën të gajasemi me krizën Blegtorët i drejtohet qeverisë me 7 kërkesa, nga heqja e akcizës te nafta te rialokimi i fondeve CNN, MS NOW dhe Politico i kërkojnë gjykatës të zgjasë bllokimin e ndalimit të Shtëpisë së Bardhë
Menu
Film

‘The Uprising’ i Andrew Garfield dhe Paul Greengrass vjen sot në platformat digjitale: 4K dhe Blu-ray më 3 nëntor

Drama historike e Paul Greengrass-it me Andrew Garfield-in në rol kryesor del sot në platformat digjitale dhe VOD, ndërsa versioni fizik 4K UHD, Blu-ray dhe DVD do të dalë më 3 nëntor 2026.

· 2 min lexim
Andrew Garfield, protagonisti i 'The Uprising'. Foto: Colleen Sturtevant / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Drama historike “The Uprising” e regjisorit Paul Greengrass vjen sot, më 29 shtator 2026, në platformat digjitale dhe VOD, siç njofton When To Stream në bazë të njoftimit zyrtar të Universal Pictures Home Entertainment, të bërë më 28 shtator. Filmi ofrohet me qasje të hershme ekskluzive në shitësit digjitalë, muaj përpara se të jetë i disponueshëm me abonim streaming.

Regjia është e Paul Greengrass, i nominuar për Oscar (“Captain Phillips”, “Jason Bourne”), ndërsa në rol kryesor është Andrew Garfield, i nominuar për Oscar (“Spider-Man: No Way Home”, “Hacksaw Ridge”), si lideri i rebelimit kundër mbretit Richard II, në Anglinë e shekullit XIV — një histori epike e frymëzuar nga ngjarjet e vërteta që formuan legjendën e Robin Hood-it.

Në kast gjithashtu: Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman dhe Katherine Waterston.

Versioni fizik i filmit, 4K UHD / Blu-ray / DVD, del më 3 nëntor 2026. Bonus-materialet përfshijnë skena të fshira dhe dokumentarë prapa skenave, përfshirë “Creating 1381 England”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu