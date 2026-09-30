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Sporti

Finlandë-Shqipëri përballje direkte për kreun e grupit, shiten mbi 20 mijë bileta

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Pas dy fitoreve në dy ndeshjet e para të grupit C1 në Nations League, Shqipëria bëhet gati për sfidën e radhës kundër Finlandës, e cila do të luhet të shtunën e 3 tetorit në orën 15:00 në Helsinki.

Kjo ndeshje është prova e vërtetë e kuqezinjve, pasi finlandezët janë rivalët kryesorë për vendin e parë në grup. Finlanda u ndal në shtëpi në një barazim pa gola nga Bjellorusi ditën e djeshme dhe qëndron në vendin e dytë në grup me 4 pikë.

Përballja direkte me Shqipërinë është vendimtare edhe për Finlandën dhe kjo duket edhe nga interesimi i tifozëve për këtë takim, pasi deri më tani janë shitur mbi 20 mijë bileta për këtë ndeshje.

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