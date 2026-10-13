FMN rrit parashikimin për rritjen e ekonomisë maqedonase në 3,5 për qind për vitin 2026
Fondi Monetar Ndërkombëtar e ngriti parashikimin nga 3,1 për qind, ndërsa për vitin 2027 pret rritje prej 3,2 për qind.
Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka rritur parashikimin për rritjen e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut për vitin 2026 në 3,5 për qind, nga 3,1 për qind që parashikonte më parë, siç njofton A1on, duke u thirrur në raportin më të ri të Fondit për perspektivat e ekonomisë botërore.
Sipas raportimit të A1on, për vitin 2027 FMN-ja pret që ekonomia maqedonase të rritet me 3,2 për qind. Parashikimi i ri e vendos vendin ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në rajon për këtë vit.
Për krahasim, siç njofton A1on, për Bullgarinë këtë vit parashikohet rritje prej 2,6 për qind, për Greqinë 1,8, për Kroacinë 2,2, për Bosnjë-Hercegovinën 2,3, për Malin e Zi 3,0 dhe për Serbinë 3,2 për qind, ndërsa për Shqipërinë dhe Kosovën parashikimi është gjithashtu 3,5 për qind.
Edhe Banka Botërore e ka rishikuar së fundmi parashikimin për vendin, nga 2,9 në 3,2 për qind për vitin 2026, duke i vënë në dukje projektet infrastrukturore si shtytës kryesorë të rritjes, ndërsa për 2027 dhe 2028 parashikon nga 3,0 për qind. Në raportin e tetorit, FMN-ja e rriti lehtë edhe parashikimin për rritjen globale në 3,1 për qind, por paralajmëroi se rritja mbetet e brishtë.
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