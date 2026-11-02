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Bota

FOKUS – BE i kërkon Polonisë të respektojë kushtetutën dhe standardet ligjore pas mosmarrëveshjes mbi gjykatën

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kushtetutën dhe standardet ligjore

BRUKSEL, 2 nëntor /ATSH – AA/ – Bashkimi Evropian i bëri thirrje të dielën autoriteteve polake që të sigurojnë funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të vendit në përputhje me Kushtetutën dhe standardet ligjore evropiane, në mes të thellimit të krizës politike.

“Komisioni po i ndjek nga afër zhvillimet e fundit”, tha për Anadolu një zëdhënëse e Komisionit Evropian.

“U takon autoriteteve polake të sigurojnë që Gjykata Kushtetuese të mund të funksionojë në përputhje me Kushtetutën polake dhe duke respektuar praktikën përkatëse gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian”, tha ajo.

Zëdhënësja vuri në dukje se emërimi i tetë anëtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese hyn në kompetencat kushtetuese të Sejmit, dhomës së ulët të parlamentit polak.

Ajo iu referua një opinioni të Komisionit të Venecias të datës 13 tetor 2026, i cili konfirmon kompetencën e Sejmit për të bërë këto emërime.

“Gjithashtu, më 5 maj 2026, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut nxori masa të përkohshme, duke i detyruar autoritetet kompetente polake të mos pengojnë marrjen dhe ushtrimin e detyrave gjyqësore nga gjyqtarët e emëruar nga Sejmi në mars 2026”, shtoi ajo.

Kriza politike thellohet për shkak të kontrollit mbi Gjykatën Kushtetuese

Deklaratat e Komisionit Evropian pasuan përshkallëzimin e fortë të situatës të premten, kur Gjykata Kushtetuese njoftoi pezullimin e menjëhershëm të kryetarit të saj, Bogdan Swieczkowski, dhe nënkryetarit Bartlomiej Sochanski.

Kontrolli mbi gjykatën iu transferua përkohësisht gjyqtares Anna Korwin-Piotrowska, e emëruar nga shumica aktuale parlamentare.

Policia u dislokua përreth ndërtesës pasi Korwin-Piotrowska paralajmëroi për kërcënime ndaj gjyqtarëve dhe stafit, si dhe për mundësinë e trazirave publike.

Presidenti polak, Karol Nawrocki, ndërpreu para kohe një vizitë zyrtare në Senegal të premten në mbrëmje dhe u kthye në Varshavë, duke shkuar drejtpërdrejt në selinë e gjykatës.

Pamjet e transmetuara nga mediat treguan përplasje të tensionuara brenda ndërtesës mes bashkëpunëtorëve të presidentit dhe gjyqtarëve të sapoemëruar.

Pas largimit nga gjykata, Nawrocki e cilësoi situatën si shkelje të rendit kushtetues të Polonisë dhe bëri thirrje për konsultime urgjente mes liderëve parlamentarë.

– Tusk akuzon opozitën për minimin e shtetit ligjor

Kryeministri Donald Tusk mbrojti veprimet e qeverisë, duke thënë se rikthimi i shtetit ligjor mbetet përgjegjësi e tij.

Në një fjalim televiziv të shtunën në mbrëmje, Tusk akuzoi Nawrockin dhe opozitën konservatore për minimin e shtetit ligjor.

Ai tha gjithashtu se policia e kishte mbrojtur Gjykatën Kushtetuese nga sulmuesit.

Mosmarrëveshja ka thelluar tensionet mes presidentit dhe qeverisë lidhur me legjitimitetin dhe kontrollin mbi një nga institucionet më të larta gjyqësore të Polonisë.

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