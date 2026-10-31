FOKUS – Cilat janë kërkesat e gjeneratës Z gjermane që po mobilizohen në protesta?
BERLIN,, 31 tetor /ATSH/ – Mijëra të rinj pritet të marrin pjesë në protesta në disa qytete të Gjermanisë, në kuadër të nismës “Gen Z steht auf” (Brezi Z ngrihet), e cila kundërshton rritjen e kostos së jetesës, pabarazinë sociale, problemet në arsim dhe rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, shkrual ilmitte.ir.
Organizatorët bëjnë thirrje për protesta paqësore, duke deklaruar se frymëzohen nga demonstratat e fundit studentore në Francë, si dhe nga lëvizjet e të rinjve në Belgjikë dhe Spanjë.
Në qendër të kërkesave të tyre janë përmirësimi i kushteve në shkolla, kundërshtimi i politikave shtrënguese që prekin arsimin, shëndetësinë, kulturën dhe shërbimet sociale, si dhe shqetësimi për rritjen e varfërisë dhe vështirësitë ekonomike.
Të rinjtë kritikojnë gjithashtu shpërndarjen e pabarabartë të barrës ekonomike, duke argumentuar se kostot po rëndojnë gjithnjë e më shumë mbi brezat e rinj dhe punonjësit, ndërsa kompanitë e mëdha vijojnë të realizojnë fitime rekord.
Një tjetër kërkesë kryesore e lëvizjes është kundërshtimi i rikthimit gradual të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Organizatorët shprehen kundër përfshirjes së të rinjve në konflikte të armatosura që ata nuk i kanë zgjedhur.
Lëvizja e përkufizon veten si apolitike dhe thekson se protestat synojnë të bashkojnë të rinjtë përtej dallimeve partiake, duke vënë në plan të parë shqetësimet e tyre dhe të ardhmen e brezit të ri.
Ndërkohë, autoritetet policore kanë nisur përgatitjet për mbarëvajtjen e protestave. Në Berlin, policia po planifikon një angazhim të gjerë të forcave të saj në pritje të demonstratave.
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