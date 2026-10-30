FOKUS – Merz: Dy Koretë të bashkohen nën shembullin gjerman
PANMUNXHON (Zona e çmilitarizuar mes dy Koreve), 30 tetor /ATSH-DPA/ – Kancelari gjerman, Friedrich Merz kujtoi ribashkimin e Gjermanisë, 36 vite më parë, gjatë një vizite sot në kufirin mes dy Koreve, duke shprehur shpresën se edhe gadishulli korean do të arrijë një ditë të bashkohet.
Kancelari Merz i bëri këto deklarata në zonën kufitare të çmilitarizuar (DMZ), pas një ndalese pranë vijës së demarkacionit që ndan dy shtetet koreane.
“Le të shpresojmë që edhe Koreja të ketë një ditë mundësinë të rifitojë unitetin shtetëror”, deklaroi ai.
“Edhe në këtë vend mund të kuptohet se sa shumë vuan një vend nga ndarja dhe sa e madhe është dëshira për ribashkim, të paktën në këtë pjesë të gadishullit korean”, shtoi kancelari gjerman.
Gadishulli korean mbetet i ndarë që prej Luftës së Koresë (1950–1953).
Koreja e Veriut drejtohet nga udhëheqësi autoritar Kim Jong Un, ndërsa Koreja e Jugut është një shtet demokratik.
Një kufi prej 248 kilometrash përshkon gadishullin përgjatë paralelit të 38-të, i rrethuar nga një zonë e çmilitarizuar me gjerësi rreth dy kilometra.
Gjatë vizitës, Merz pa nga afër një prej kazermave ikonike blu, nëpër të cilën kalon vija kufitare.
Aty zhvillohen takimet e drejtpërdrejta mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut. Pikërisht në këtë vend, në vitin 2018, presidenti i atëhershëm i Koresë së Jugut, Moon Jae-in, dhe udhëheqësi koreano-verior Kim Jong Un shtrënguan duart.
Ky ishte rasti i parë kur një udhëheqës i Koresë së Veriut kishte shkelur në territorin e Koresë së Jugut, qoftë edhe për vetëm disa hapa.
Merz qëndroi për pak çaste edhe në anën e Koresë së Veriut, brenda kazermës.
Kalimi i kufirit mes dy Koreve është i mundur vetëm në këtë pikë. /Ad.Ab./ a.jor.
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