FOKUS – SHBA miraton hyrjen e liderëve iranianë për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së
– Administrata e presidentit Donald Trump ka miratuar vizat për drejtues të lartë iranianë, përfshirë presidentin Masoud Pezeshkian dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, në mënyrë që ata të marrin pjesë në takimin e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork javën e ardhshme, sipas AP.
Departamenti amerikan i Shtetit konfirmoi se ka miratuar vizat për “delegacionin kryesor” të Iranit, si dhe për personelin thelbësor që do ta shoqërojë atë.
Vendimi vjen ndërsa SHBA-ja dhe Irani ndodhen prej më shumë se gjashtë muajsh në një konflikt të armatosur.
Situata është veçanërisht e ndërlikuar pasi nuk ka ende shenja të qarta për një marrëveshje që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit ose rifillimin e negociatave për programin bërthamor iranian.
Konflikti ka ndikuar gjithashtu në transportin detar dhe në tregjet ndërkombëtare të naftës.
Sipas SHBA-së, Irani mbetet shteti kryesor sponsorizues i terrorizmit në botë, ndërsa Uashingtoni ka vendosur një seri të gjerë sanksionesh ndaj Teheranit.
Administrata e presidentit Trump ka ndërmarrë gjithashtu një fushatë të re për të goditur burimet financiare që i konsideron të rëndësishme për ekonominë iraniane.
Pavarësisht tensioneve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vendi pritës i selisë së OKB-së, kanë kufizime në mundësinë për t’u ndaluar udhëheqësve të huaj pjesëmarrjen në Asamblenë e Përgjithshme.
Në të kaluarën, megjithatë, Uashingtoni ka refuzuar ose dekurajuar kërkesa për viza nga drejtues të përfshirë në konflikte aktive me SHBA-në.
Vendimi për iranianët u bë publik vetëm një ditë pasi administrata Trump refuzoi vizat për presidentin palestinez Mahmoud Abbas dhe delegacionin e tij për pjesëmarrjen në Asamblenë e Përgjithshme.
Departamenti i Shtetit tha se delegacioni iranian do të jetë subjekt i kufizimeve të udhëtimit në Nju Jork dhe nuk do të lejohet të blejë mallra luksi dhe kategori të tjera të caktuara.
Edhe vitin e kaluar, kur lufta aktuale me Iranin nuk kishte filluar ende, SHBA-ja kishte miratuar një numër të kufizuar vizash për diplomatët iranianë, por kishte vendosur kufizime të forta mbi lëvizjen e tyre në Nju Jork.
Në atë kohë, kufizimet përfshinin edhe ndalimin e blerjeve në disa dyqane me anëtarësi me shumicë.
Vendimi për të lejuar drejtuesit iranianë të marrin pjesë në takimin e OKB-së, ndërsa SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të jenë në luftë, krijon një mundësi të rëndësishme për kontakte diplomatike, megjithëse artikulli thekson se aktualisht nuk ka shenja se një marrëveshje për konfliktin ose programin bërthamor është pranë. /Ad.Ab./ a.jor.
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