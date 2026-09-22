🌤️
Tiranë 24°C · Kryesisht kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 93.03 ▲0.71%
ARI 4,339 ▼1.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $85,480 ▲ +4.33% ETH $2,731 ▲ +2.35% XRP $1.5205 ▲ +5.21% SOL $116.3200 ▲ +3.11%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.03 ▲0.71 % ARI 4,339 ▼1.03 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.03 ▲0.71 % ARI 4,339 ▼1.03 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Operacioni i SPAK, masa sigurie për dy ekspertë të kriminalistikës të Policisë Dhërmi, rrezikuan të mbyteshin në det pasi mjeti lundrues pësoi avari, Policia Kufitare shpëton 5 persona Aleksiç: Sot i paraqesim RIK-ut kërkesën për tërheqjen e listës së koalicionit “Narodna Srbija” Hetimi për kreun e SHISH, Tabaku: Presidenti të thërrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare Erdogan nga New York-u: Dialogu me Trump forcoi marrëdhëniet SHBA-Turqi, synojmë 100 miliardë dollarë tregti
Menu
Bota

FOKUS – SHBA: Të gjitha linjat ajrore të Iranit do të mbyllen në të gjithë botën deri më 23 shtator

· 2 min lexim
Të gjitha linjat ajrore

UASHINGTON, 22 shtator /ATSH-AA/ – Operacionet e të gjitha linjave ajrore komerciale iraniane do të mbyllen globalisht duke filluar nga e mërkura, njoftoi sot sekretari i Thesarit i SHBA-së Scott Bessent.

“Më 23 shtator, të gjitha linjat ajrore iraniane do të mbyllen në mbarë botën”, i tha Bessent rrjetit televiziv amerikan CNBC, duke përshkruar sanksione të gjera dytësore që synojnë izolimin e rrjetit të aviacionit civil të Teheranit.

Bessent shpjegoi se qendrat ndërkombëtare që shërbejnë për avionët iranianë do të përballen me përjashtimin e plotë nga sistemi bankar amerikan. Operatorët e huaj nuk mund të furnizojnë avionët me karburant, të ofrojnë lehtësira uljeje ose të shesin bileta pasagjerësh pa rrezikuar aksesin e tyre në kleringun e dollarit, paralajmëroi ai.

Zyrtarët iranianë nuk kanë lëshuar menjëherë një përgjigje publike në lidhje me kufizimet e planifikuara të aviacionit.

Embargoja e aviacionit vjen pasi Washingtoni përshkallëzon masat ekonomike kundër Teheranit nën operacionin “Furia Epike” në mes të luftës kundër Iranit, e cila tani është në muajin e saj të shtatë.

Lufta filloi në fund të shkurtit pas sulmeve të koordinuara të SHBA-së dhe Izraelit, duke shkaktuar ndërprerje detare në Ngushticën e Hormuzit, shkëmbime të vazhdueshme rajonale të raketave dhe presion të shtuar mbi kanalet tregtare dhe financiare të Iranit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu