FOKUS – SHBA: Të gjitha linjat ajrore të Iranit do të mbyllen në të gjithë botën deri më 23 shtator
UASHINGTON, 22 shtator /ATSH-AA/ – Operacionet e të gjitha linjave ajrore komerciale iraniane do të mbyllen globalisht duke filluar nga e mërkura, njoftoi sot sekretari i Thesarit i SHBA-së Scott Bessent.
“Më 23 shtator, të gjitha linjat ajrore iraniane do të mbyllen në mbarë botën”, i tha Bessent rrjetit televiziv amerikan CNBC, duke përshkruar sanksione të gjera dytësore që synojnë izolimin e rrjetit të aviacionit civil të Teheranit.
Bessent shpjegoi se qendrat ndërkombëtare që shërbejnë për avionët iranianë do të përballen me përjashtimin e plotë nga sistemi bankar amerikan. Operatorët e huaj nuk mund të furnizojnë avionët me karburant, të ofrojnë lehtësira uljeje ose të shesin bileta pasagjerësh pa rrezikuar aksesin e tyre në kleringun e dollarit, paralajmëroi ai.
Zyrtarët iranianë nuk kanë lëshuar menjëherë një përgjigje publike në lidhje me kufizimet e planifikuara të aviacionit.
Embargoja e aviacionit vjen pasi Washingtoni përshkallëzon masat ekonomike kundër Teheranit nën operacionin “Furia Epike” në mes të luftës kundër Iranit, e cila tani është në muajin e saj të shtatë.
Lufta filloi në fund të shkurtit pas sulmeve të koordinuara të SHBA-së dhe Izraelit, duke shkaktuar ndërprerje detare në Ngushticën e Hormuzit, shkëmbime të vazhdueshme rajonale të raketave dhe presion të shtuar mbi kanalet tregtare dhe financiare të Iranit.
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