FOKUS – Skandal në ushtrinë gjermane, hetime për trafik droge dhe abuzime seksuale
LAJPCIG, 14 tetor /ATSH-DPA/- Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius ka premtuar se do të hetojë akuzat për sjellje të papërshtatshme nga ushtarë të një reparti ushtarak të shërbimit mjekësor.
“Deri tani, këto janë akuza. Nëse vërtetohen, do të ishte e tmerrshme”, deklaroi ai, gjatë një vizite sot në ishullin grek të Kretës, ku po zhvillohej një stërvitje ushtarake.
“Do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të vënë para drejtësisë çdo person përgjegjës dhe për të siguruar që ata të marrin dënimin që meritojnë. Njëkohësisht, do të marrim masa për të mbrojtur më mirë personat e prekur”, tha Pistorius.
Ministria gjermane e Mbrojtjes ka konfirmuar se kanë nisur hetimet për dyshime për shkelje në Repartin e Parë Mjekësor Ushtarak, në qytetin Vajsenfels, në lindje të Gjermanisë.
Grupi mediatik RND raportoi, duke iu referuar drejtuesit të Shërbimit Qendror Mjekësor të ushtrisë gjermane, se akuzat përfshijnë trafikimin e drogës, kërcënime dhe abuzime seksuale nga eprorët ndaj personave në varësi të tyre.
Gjithsej, janë nën hetim 10 persona.
Pistorius tha se, nëse akuzat vërtetohen, ndaj personave përgjegjës duhet të zbatohen të gjitha masat e parashikuara për ndëshkimin e shkeljeve disiplinore.
Këto masa duhet të zbatohen edhe ndaj personave që kanë mbuluar shkeljet, nuk i kanë raportuar ato ose nuk kanë kryer hetimet e nevojshme. /
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