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Bota

FOKUS – WEF: Inteligjenca artificiale rrezikon të thellojë pabarazitë gjinore në tregun e punës

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të thellojë pabarazitë gjinore në

LONDËR, 16 shtator /ATSH – AFP/ – Zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale (IA) mund të thellojë pabarazitë gjinore në tregun e punës nëse nuk merren masa për ta parandaluar këtë, paralajmëruan të mërkurën përfaqësues të Forumit Ekonomik Botëror (WEF) dhe LinkedIn në Londër.

Paralajmërimi u bë gjatë prezantimit të raportit vjetor mbi pabarazitë mes grave dhe burrave.

“Ne konstatuam se llojet e vendeve të punës që po preken nga IA kanë tendencë të jenë ato ku gratë janë veçanërisht të përqendruara”, deklaroi Saadia Zahidi, anëtare e bordit ekzekutiv të WEF.

Sipas saj, bëhet fjalë kryesisht për “vende pune të kualifikuara në zyrë”, të cilat gjatë dekadave të fundit kanë tërhequr shumë gra dhe u kanë siguruar atyre të ardhura të mira, por që tashmë po transformohen nga përhapja e IA-së.

Raporti vëren se situata është edhe më e theksuar në vetë kompanitë e inteligjencës artificiale. Gratë janë dukshëm më pak të përfaqësuara në këto kompani krahasuar me kompani të ngjashme që nuk janë të specializuara në IA, në të gjitha nivelet e punësimit.

“Gratë zënë vetëm një në pesë vende pune në inxhinierinë e IA-së”, tha Sue Duke, drejtuesе në LinkedIn.

Sipas raportit, nëse nuk rritet numri i grave që ndjekin degët shkencore dhe profesionet e reja të lidhura me inteligjencën artificiale, mundësitë ekonomike të krijuara nga kjo teknologji mund të përfitojnë kryesisht burrat.

Për të parandaluar thellimin e pabarazive, qeveritë dhe kompanitë duhet të investojnë që në fazat e hershme për të përfshirë më shumë gra në këto programe trajnimi dhe profesione, si dhe të mbështesin zhvillimin e tyre gjatë gjithë karrierës, theksoi Duke.

Raporti i WEF mbi pabarazitë gjinore publikohet çdo vit që nga viti 2006. Ai tregon se pabarazitë gjinore në botë janë zvogëluar gjatë 20 viteve të fundit, por ritmi i përmirësimit është ngadalësuar që nga viti 2016 krahasuar me dekadën e parë, 2006–2016.

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