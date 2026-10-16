Fondet globale të aksioneve tërheqin 20,01 miliardë dollarë në një javë, java e katërt radhazi me hyrje
Fondet globale të aksioneve kanë tërhequr hyrje neto për të katërtën javë radhazi deri më 14 tetor, ndërsa rënia e rendimenteve të bonove të thesarit nga nivelet më të larta në gati dy dekada e gjysmë dhe shpresat për fitime të forta kanë përmirësuar humorin e investitorëve, siç njofton Reuters.
Sipas të dhënave të LSEG Lipper të cituara nga Reuters, investitorët blenë neto 20,01 miliardë dollarë fonde globale aksionesh gjatë javës, dukshëm më shumë se 1,59 miliardë dollarët e javës së mëparshme. Rendimenti i bonos 10-vjeçare amerikane, që javën e kaluar preku 5,3645 për qind — nivelin më të lartë në 24 vjet e gjysmë — është tërhequr me rreth 26 pikë bazë, mes pritshmërive se Rezerva Federale mund t’i mbajë normat të pandryshuara në takimin e saj të ardhshëm.
Nga ana rajonale, fondet amerikane të aksioneve tërhoqën rreth 13 miliardë dollarë, duke përmbysur shitjet neto prej 5,1 miliardë dollarësh të javës së mëparshme. Fondet aziatike regjistruan hyrje prej 2,93 miliardë dollarësh dhe ato evropiane 1,5 miliardë dollarë. Investitorët po shpresojnë edhe te sezoni i sapofilluar i fitimeve: kompanitë e mëdha dhe të mesme globale pritet të raportojnë rritje vjetore të fitimeve prej 25,14 për qind për tremujorin e fundit, ndërsa për sektorin e teknologjisë pritet një rritje prej 46,9 për qind.
Jo të gjitha segmentet përfituan, megjithatë. Fondet sektoriale shënuan dalje neto prej 6,14 miliardë dollarësh, të udhëhequra nga shitjet e fondeve të teknologjisë me 4,75 miliardë dollarë, mes shqetësimeve për rritjen e borxhit në këtë sektor, si dhe nga fondet industriale dhe financiare. Fondet e obligacioneve globale, në kahun tjetër, e zgjatën serinë e hyrjeve për javën e katërt, me 7,79 miliardë dollarë.
Fondet e tregut të parasë regjistruan dalje prej 46,73 miliardë dollarësh, duke përmbysur pjesërisht blerjet e mëdha të javës së mëparshme. Te fondet e mallrave, investitorët ndërprenë një seri katërjavore blerjesh të arit dhe metaleve të çmuara, me shitje neto prej 1,14 miliardë dollarësh, ndërsa fondet e tregjeve në zhvillim të aksioneve shënuan hyrje prej 717 milionë dollarësh — blerjet e para neto në gjashtë javë.
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