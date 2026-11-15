Forcat e BE-së ndalojnë në Mesdhe cisternën Midag të flotës hije ruse, Kallas: lundronte me flamur fals
Trupat e operacionit Irini hipën të premten në bordin e cisternës MV Midag në Mesdhe dhe konfirmuan se ajo lundronte me flamur fals, njoftoi shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ndërsa ministrat e jashtëm pritet të miratojnë të hënën sanksione të reja kundër flotës hije ruse.
Forcat e Bashkimit Evropian kanë hipur në bordin e një cisterne të dyshuar të flotës hije ruse në Mesdhe, njoftoi të dielën shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, siç njofton Euronews.
Trupat e operacionit detar Irini hipën të premten në bordin e cisternës MV Midag dhe konfirmuan se anija lundronte me flamur fals, shkroi Kallas në një postim në rrjetet sociale, ku ndau edhe pamje nga operacioni. “BE-ja do të vazhdojë ta pengojë flotën hije të Rusisë në det dhe me mjete diplomatike”, shkroi ajo.
Sipas Kallas, ministrat e jashtëm të BE-së pritet të miratojnë të hënën sanksione të reja kundër Rusisë, që do të synojnë bankat, blerësit dhe kompanitë që mbështesin flotën hije. Rusia e përdor këtë flotë për t’iu shmangur sanksioneve perëndimore mbi industrinë e saj të naftës, përmes strukturave të ndërlikuara të pronësisë, flamujve të përshtatshëm dhe taktikave të tjera që maskojnë origjinën e ngarkesës.
Kjo nuk është ndërhyrja e parë e këtij lloji: në gusht, forcat e operacionit Irini kryen një kontroll të ngjashëm për verifikimin e flamurit në cisternën MV Sun, ndërsa në fillim të këtij muaji u kontrollua edhe anija MV Toa Payoh.
Operacioni Irini u nis në mars 2020 me detyrën fillestare të zbatonte embargon e OKB-së për armët ndaj Libisë. Në tetor, mandati i tij u rinovua deri më 31 mars 2029 dhe tani përfshin edhe detyrën për të frenuar flotën hije ruse, e cila e përdor Mesdheun si zonë kyçe tranziti dhe transferimi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.