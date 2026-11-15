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Sporti

Maratona e Tiranës 2026, fituesit sipas kategorive

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Maratona e Tiranës 2026, fituesit sipas kategorive

Është zhvilluar ditën e sotme në kryeqytet edicioni i 10-të i Maratonës së Tiranës.

Atletja shqiptare Luiza Gega triumfon në distancën legjendare prej 42 kilometrash për femra, duke kaluar vijën e finishit me kohën fantastike 2 orë, 35 minuta e 35 sekonda!

Vendi i Parë në Maratonën e Tiranës 2026 për meshkuj u fitua nga Fatjon Konomi.

Gjysmëmaratona (21 KM) u fitua nga Bledar Mesi për meshkuj dhe Redia Dauti për femra.

Fituese në Kategorinë 10 Km për femra ishte Elizabeta Marku, ndërsa në garën 10 kilometra për meshkuj, vendin e parë e zuri Dmytro Didovodiuk.

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