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Arte

‘Tano Fest’ nis në Shkodër me komedinë ’10 vjet martesë’, festivali i humorit deri më 21 nëntor në teatrin ‘Migjeni’

Festivali i humorit në nder të Tano Banushit nisi me komedinë "10 vjet martesë" me Xhelal Rrjollin dhe Drande Xhaj në teatrin "Migjeni" të Shkodrës.

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“Tano Fest”

Në Shkodër, siç njofton Shqiptarja.com, në nder të Tano Banushit po mbahet festivali i humorit “Tano Fest”, i organizuar në prag të 100-vjetorit të lindjes së aktorit të njohur shkodran. Festivali zhvillohet në teatrin “Migjeni” dhe do të vazhdojë deri më 21 nëntor.

Festivali u hap të premten në mbrëmje me komedinë “10 vjet martesë”, të interpretuar nga aktori shkodran Xhelal Rrjolli dhe aktorja Drande Xhaj. Komedia paraqet një çift të martuar prej 10 vjetësh, dinamikën e tyre të përditshme dhe sfidat e jetës në çift, përmes humorit.

Rrjolli, në një intervistë për Report Tv, tha se është kënaqësi e madhe të hapë festivalin, se karrierën e ka nisur si humorist dhe se Tano Banushi ishte i pazëvendësueshëm. Ai tha se kjo shfaqje është pjesë e një trilogjie me Drande Xhaj dhe trajton jetën, bashkëshorten, familjen dhe punën.

Drande Xhaj tha se aktorët duhet të vijnë më shpesh, të shkruajnë dhe të krijojnë më shumë, sidomos për aktorët e rinj, në mënyrë që Shkodra të jetë më aktive në teatër.

Një vit më parë festivali u organizua në 8 qytetet më të mëdha të vendit, duke shënuar një rekord për një festival humori. Shfaqjet vazhdojnë në teatrin “Migjeni” deri më 21 nëntor.

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