Forcat izraelite futen në Sirinë jugore dhe ngrenë pikë kontrolli pranë Quneitra-s
Forcat ushtarake izraelite kanë depërtuar në kryqëzimin e fshatit Rasem al-Halabi, në fshatin qendror të Quneitra-s në Sirinë jugore, dhe kanë ngritur aty një pikë kontrolli të përkohshme, raporton transmetuesi shtetëror sirian Al-Ikhbariah TV.
Sipas raportimit, forca përbëhej nga rreth 10 automjete ushtarake.
Hyrja e raportuar është e fundit në një seri lëvizjesh izraelite në Sirinë jugore, ku aktiviteti ushtarak izraelit është shtuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit në kuadër të luftës më të gjerë rajonale.
Izraeli ka kryer vazhdimisht operacione në jug të Sirisë gjatë konfliktit, duke i paraqitur ato si masa kundër kërcënimeve që vijnë nga territori sirian. Damasku i ka dënuar rregullisht këto veprime si shkelje të sovranitetit të Sirisë.
Burimi: Al Jazeera
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.