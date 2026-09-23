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Serbia

Formohet “Koalicija Snaga”: partia e Novi Pazarit dhe partia e grekëve të Serbisë bashkohen për zgjedhjet e 25 tetorit

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Partia e së Ardhmes dhe Zhvillimit (Stranka budućnosti i razvoja – SBR) nga Novi Pazari dhe Partia Qytetare e Grekëve të Serbisë (Građanska stranka Grka Srbije) nënshkruan sot marrëveshjen e koalicionit për daljen e përbashkët në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

Me këtë është formuar koalicioni me emrin “Koalicija snaga” (“Koalicioni i Forcës”), njoftuan palët në një deklaratë për media, të nënshkruar nga Ferid Bulić i SBR-së.

Mbledhja e firmave mbështetëse për listën zgjedhore nis nesër, më 24 shtator. Sipas deklaratës, formimi i koalicionit është “hap i rëndësishëm drejt bashkimit të organizatave politike, individëve dhe qytetarëve që ndajnë një vizion të përbashkët të një Serbie moderne, të drejtë dhe të zhvilluar”.

Marrëveshja, sipas palëve, bazohet në besim reciprok, përgjegjësi dhe gatishmëri për të ofruar, përmes bashkëpunimit, një ofertë serioze, të qartë dhe efektive politike.

Burimi: Danas

Foto: Stranka budućnosti i razvoja

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