Formula e Thjeshtë e Veshjes së Modeleve të Famshme: Xhinse dhe Bluzë
Si të ndërtoni look-un tuaj me stil nga pijet më popullore të supermodeleve.
Stili i thjeshtë shpesh është më i miri, dhe modelet më të famshme e dinë këtë mirë. Pavarësisht nëse janë në audicione apo në udhëtime, një palë xhinse dhe një bluzë janë kombinimi ideal për rehati dhe stil. Ky kombinim klasik ofron një bazë të shkëlqyer për çfarëdo xhakete apo aksesorësh që mund të zgjidhni të përfshini.
Përdorimi i siluetave dhe ngjyrave të ndryshme të xhinsit mund të ndryshojë ndjeshëm një veshje. Marka të mirënjohura si Levi’s dhe Madewell bëjnë pjesë të pandashme të gardërobës së modeleve të njohura si Kendall Jenner dhe Paloma Elsesser. Me shtimin e aksesorëve nga Toteme dhe Tory Burch, të cilat janë gjithashtu të parapëlqyera të ikonave në modë, do të keni mundësinë të krijoni një pamje unike dhe stilistike.
Një truk i zakonshëm për shumë supermodele është ngritja e kombinimeve bazike përmes xhaketave të lekurës ose sandaleve stil flip-flop. Sofia Richie preferon xhaketat minimaliste, ndërsa Tkee’s flip-flop të aprovuara nga Jenner janë zgjidhje të shkëlqyera për këtë sezon. Për më shumë variacion, xhinset e zeza Levi’s 501 janë ikonike që nga vitet ’90 dhe mund të kombinohen me xhaketa utilitare dhe këpucë të sheshta për një pamje plot stil.
Sezoni aktual është i frymëzuar nga minimalizmi i viteve ’90, ku modelet e njohura si Cindy Crawford shfaqnin xhinse të bardha me ngjyra toke si bezh dhe kafe. Në veçanti, bluzat e bardha me xhinse blu të lehta krijojnë një bazë të fortë për kompozime me dantella apo xhaketa të disenjimeve të ndryshme. Për një pamje të përsosur gjatë gjithë ditës, kombinoni këtë veshje me këpucë suede dhe çantë crossbody për një stil të kombinuar dhe modern.
